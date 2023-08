Paolo Balduzzi chi è giornalista Rai inviato di A Sua Immagine

Paolo Balduzzi è un giornalista e inviato Rai del programma A sua Immagine. Tra le esperienze professionali la Gmg di Lisbona con Papa Francesco

A Sua Immagine condotto da Lorena Bianchetti ha ormai uno storico inviato Rai: Paolo Balduzzi. Il giornalista che risulta free lance è tra i protagonisti delle principali dirette ed eventi curati dalla redazione della trasmissione del sabato e della domenica della rete ammiraglia della TV di Stato. In curriculum, per Rai 1, si occupa anche del notiziario di A Sua Immagine che si occupa delle ultime notizie che arrivano dalla Chiesa Cattolica, come eventi, iniziative e giornate di preghiera dedicate ai Santi a cui gli italiani cristiani sono particolarmente devoti. Tra i principali reportage di Paolo Balduzzi come inviato di A Sua Immagine si può annoverare la Gmg, ovvero la Giornata Mondiale della Gioventù, tenutasi il 5 agosto 2023 a Fatima (Lisbona), con Papa Francesco. Inoltre il giornalista per Rai 1 ha curato la diretta dei festeggiamenti per la giornata nazionale dedicata alla commemorazione e alle opere di Santa Rita da Cascia. Invece, sempre live per il programma condotto da Lorena Bianchetti, l’inviato ha dedicato ampio spazio alle Vie Francigene in Sicilia, percorso di antico pellegrinaggio per i fedeli che volevano imbarcarsi dall’Isola per la Terra Santa.

Sicuramente i telespettatori ricorderanno quando anni fa, nel 2019, Paolo Balduzzi prese il posto della conduttrice Lorena Bianchetti alla guida di A Sua Immagine durante periodo di maternità della storica giornalista. In Rai non è di certo un volto nuovo, anzi è un giornalista di lungo corso che da anni prende parte alla realizzazione del programma di Rai 1. Non è l’unica collaborazione per cui ha fatto carriera. Infatti, ha collaborato anche con la rivista Città Nuova e ora anche con il Movimento Umanità Nuova. A parte quel breve periodo di assenza forzata della Bianchetti, l’abbiamo visto soprattutto nelle vesti di inviato, bravo a cogliere i punti di vista dei presenti e a dare un significato ai messaggi clericali proposti.

Paolo Balduzzi vita privata

A parte quello che gli vediamo fare per il piccolo schermo, possiamo dire che Paolo Balduzzi è piuttosto riservato sulla sua vita privata. Basta cercare sui suoi profili social. Su Facebook alla fatidica domanda sulla sua situazione sentimentale, ha deciso di lasciare l’incertezza: “Nessuna informazione sulla relazione da mostrare”. Tra i familiari, invece, figura solo Ceci Balduzzi. È nato il 30 ottobre, almeno sempre da quello che leggiamo sui social, e vive sicuramente a Roma, anche se spesso è costretto a spostarsi per lavoro, come è facilmente intuibile. Anche nelle immagini del profilo lo vediamo in gruppo, ma tra adulti. In ogni caso, non possiamo escludere che abbia famiglia o figli, ma la maggior parte degli indizi vanno in questa direzione. Di certo, il pubblico di “A Sua Immagine” ormai non può fare a meno di seguirlo e siamo sicuri che in tanti stiano apprezzando il suo lavoro come fatto anche a Lisbona.