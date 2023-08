Uomini e Donne Tina Cipollari parla di Pier Silvio Berlusconi: la novità

Dopo le voci di ridimensionamento e addio, Tina Cipollari parla del suo futuro a Uomini e Donne e sulla nuova linea di Pier Silvio Berlusconi

Ormai da mesi si rincorrono le voci di Tina Cipollari cacciata da Pier Silvio Berlusconi nel suo ruolo di opinionista a Uomini e Donne a causa del suo temperamento troppo forte e discordante con la nuova linea voluta dall’amministratore delegato di Mediaset. A nulla è valsa una sorta di smentita tra le righe della bionda vamp dello storico programma ad un evento a cui ha presenziato come madrina spiegando che non aveva ricevuto nessuna comunicazione riguardo al suo essere fatta fuori dal dating show condotto da Maria De Filippi e dunque salvo nuove comunicazioni sarebbe stata lì salda al suo posto accanto a Gianni Sperti. Nelle ultime settimane i rumors sulla scelta di Pier Silvio Berlusconi di fare fuori Tina Cipollari, come per altri volti noti del Grande Fratello e conduttrici come Belen Rodriguez, si sono al contrario intensificate parlando anche di un ridimensionamento: la storica opinionista ci sarà ma redarguita riguardo ai toni forti utilizzati e agli eccessi di trash. Una notizia che addirittura era stata commentata da ex partecipanti del trono Over come Giorgio Manetti che aveva approvato l’eventuale scelta di Pier Silvio Berlusconi criticando a sorpresa Tina definita una bulla e dall’atteggiamento triviale in particolare per i suoi attacchi a Elio. Un’uscita sorprendente considerando che l’ex di Gemma Galgani è in buonissimi rapporti, o a questo punto era, con l’opinionista di Uomini e Donne. Lo stesso ex cavaliere ha allontanato l’ipotesi di un suo ritorno spiegando che non ha nemmeno il desiderio di sentire la redazione.

Uomini e Donne Tina Cipollari risponde a tutte le fake news

In realtà le notizie di Tina Cipollari cacciata o ridimensionata si sono rivelate tutte false. È stata la stessa ex moglie di Chico Nalli ad intervenire definitivamente sulla questione scegliendo i social per annunciare che nulla è cambiato e che anche nella prossima edizione di Uomini e Donne, in arrivo a settembre, sarà opinionista. Inoltre la smentita è stata molto forte anche riguardo le notizie che circolavano su un suo licenziamento dal ruolo di opinionista del dating, non c’è stato alcun rimprovero ha specificato nella storia Instagram in questione Tina, anzi non ha problemi ad essere ancora più sfrontata e sul pezzo rispetto al passato. Insomma la vamp è pronta a dare battaglia e a criticare dame e cavalieri che non le piacciono. A far sorridere il pubblico anche la scelta da parte di Tina Cipollari di salutare nello stesso post Pier Silvio Berlusconi che nelle ultime settimane era stato investito del ruolo di censore e di colui che avrebbe scelto di cacciare l’opinionista. Nell’ultima edizione sono stati tanti gli scontri che hanno visto protagonista Tina oltre ai classici botta e risposta con Gemma, infatti ha spesso battibeccato con il cavaliere Elio, Biagio Di Maro, poi cacciato dalla trasmissione, Paola e soprattutto Pinuccia che aveva inoltre dichiarato di recente di essere felice se l’opinionista fosse stata cacciata.