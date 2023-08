Johnny Dorelli moglie e figli: tre da tre donne diverse

Johnny Dorelli, 86 anni, è stato sposato con Catherine Spaak. Oggi sua moglie e Gloria Guida. Quanti figli ha avuto

È stato un’icona della musica del dopo guerra italiano, cantante di grande successo negli anni Cinquanta (quando, in coppia di Domenico Modugno, conquistò per due volte consecutive il Festival di Sanremo, con i brani Nel blu dipinto di blu e Piove, rispettivamente nel 1958 e nel 1959) e poi amatissimo conduttore e personaggio televisivo. Johnny Dorelli ha segnato la storia non solo della musica pop ma anche, più in generale, del mondo dello spettacolo in Italia, creando anche un personaggio iconico come Dorellik, bizzarra parodia dell’oscuro personaggio dei fumetti Diabolik, che nel 1967 divenne anche un film di discreto successo. 20 album di studio pubblicati in 56 anni di carriera, con brani che hanno raggiunto una fama invidiabile e lo hanno reso famoso attraverso più generazioni. Poi, dal 2007, ha deciso di ritirarsi dalle scene, diventando sempre più sfuggente, al punto che oggi dell’86enne cantante e conduttore lombardo non si sa quasi più niente, se non che è affetto da una non meglio specificata malattia, con cui convive da anni.

Nel corso della sua carriera, però, Johnny Dorelli ha fatto chiacchierare anche per le sue numerose avventure sentimentali, da cui sono nati tre figli, tutti da donne diverse. Il primo si chiama Gianluca, ed è nato nel 1967 dalla relazione del padre con Lauretta Masiero, attrice veneziana molto nota sia al cinema che a teatro che in televisione, e specializzata soprattutto in ruoli comici e di varietà. Il primo figlio è noto oggi come Gianluca Guidi (il vero nome di Johnny Dorelli è infatti Giorgio Domenico Guidi) e ha seguito le orme dei genitori, infatti oggi fa l’attore teatrale. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata in realtà, proprio come per il padre, con la musica, partecipando due volte al Festival di Sanremo, nel 1989 con il brano Amore è, e nel 1990 con la canzone Secondo te, classificandosi terzo nella categoria Novità, nell’anno in cui la kermesse sanremese era peraltro condotta da Johnny Dorelli. Gianluca Guidi si è poi costruito una solida carriera da attore e da regista teatrale, con alcune sporadiche apparizioni in tv (tra il 1997 e il 2000 nella serie Linda e il brigadiere, e nel 2016 in The Young Pope di Paolo Sorrentino) e al cinema (Se son rose di Leonardo Pieraccioni nel 2018, Il peccato – Il furore di Michelangelo di Andrey Konchalovskiy nel 2019, e La scuola cattolica di Stefano Mordini nel 2021). Oggi, il primogenito di Johnny Dorelli ha 56 anni, ed è sposato con la collega Cristina Ginevri, dalla quale ha avuto due figli, Giacomo e Giulio.

Dopo la relazione con Lauretta Masiero, terminata nel 1968, Johnny Dorelli ne iniziò un’altra con l’attrice e cantante belga naturalizzata italiana Catherine Spaak, che sposò nel 1972. Con lei ebbe il proprio secondo figlio, Gabriele, nato nel 1971 e oggi produttore teatrale e direttore artistico, nonché marito dell’attrice Antonia Liskova. Il matrimonio tra Johnny Dorelli e Catherine Spaak è durato solo fino al 1979, quando si due si sono separati. Subito dopo, iniziò la convivenza con l’attrice Gloria Guida, di 18 anni più giovane di lui, con cui Johnny Dorelli è legato ancora oggi: i due si sono sposati nel 1991, e nello stesso anno è nata la figlia Guendalina, che però si è sempre tenuta alla larga dal mondo dello spettacolo.

Johnny Dorelli dove vive

Della vita privata di Johnny Dorelli, oggi, si sa molto poco. Il famoso cantante e conduttore televisivo milanese è da tempo lontano dalle scene, e poco si sa riguardo alla malattia di cui sarebbe da anni affetto. Sappiamo che vive ancora assieme a sua moglie Gloria Guida a Milano, anche se non ci sono dettagli più precisi sul luogo della loro residenza. Tuttavia è noto che la coppia ha sempre passato molto tempo anche nella grande villa in Sardegna di Johnny Dorelli, che si trova nella località di Porto Rotondo, vicino a Olbia.