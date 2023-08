Johnny Dorelli oggi perché si è ritirato: la malattia

Johnny Dorelli oggi è vivo: i motivi perché si è ritirato dando l’addio alle scene e la malattia che lo ha colpito.

Johnny Dorelli è stato uno dei più famosi cantanti italiani del dopoguerra, con una carriera lunga 56 anni (dal 1951 al 2007), 20 album pubblicati e due vittorie consecutive al Festival di Sanremo (nel 1958 e nel 1959, sempre in coppia con Domenico Modugno, prima con Nel blu dipinto di vlu e poi con Piove). Una carriera che lo ha visto affermarsi anche al di fuori della musica, ad esempio come conduttore tv, showman e personaggio televisivo a tutto tondo, come dimostra l’invenzione del parodistico personaggio di Dorellik, poi portato anche al cinema nel 1967. Nato a Milano il 20 febbraio 1937 con il nome di Giorgio Domenico Guidi, oggi Johnny Dorelli ha 86 anni, ma a differenza di molti suoi colleghi più o meno della stessa generazione ha interrotto la sua carriera nel mondo dello spettacolo relativamente presto. Si è infatti ritirato dalle scene già nel 2007, quando aveva solamente 70 anni.

Già nel 2002 aveva però condotto per l’ultima volta un programma in tv, con l’esperienza del varietà Sette in condotta, andato in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 1. Nel 2004 è poi uscito il suo penultimo album, Swingin’, che riscosse un ottimo successo, vendendo oltre 100.000 copie e conquistando il disco di platino. Nel 2007, poi, è arrivata appunto la sua ultima apparizione nel mondo dello spettacolo, con l’ottava partecipazione al Festival di Sanremo, con il brano Meglio così, che anticipava Swingin’ – Parte seconda, l’ultimo album di studio del cantante lombardo. Tra i motivi che lo hanno spinto al ritiro, oltre alle ovvie ragioni d’età, Johnny Dorelli è stato anche influenzato nella sua scelta dai problemi di salute che lo hanno colpito, e con cui convive da anni.

Di questa malattia, però, si sa molto poco, dato che il cantante e conduttore tv è sempre stato molto riservato a riguardo, e la drastica diminuzine delle sue apparizioni pubbliche non aiuta a capire meglio la situazione. Per questo motivo è molto difficile dire come stia oggi Johnny Dorelli e quali siano le sue esatte condizioni di salute. Si sa che vive nella sua casa in maniera molto riservata, assieme alla storica moglie Gloria Guida, famosa attrice negli anni Settanta, dalla quale ha avuto una figlia (la sua terza, per la precisione).

Johnny Dorelli Alzheimer

Come detto, sono pochissime le informazioni riguardo lo stato di salute di Johnny Dorelli, al punto che non si sa nemmeno con esattezza di quale malattia soffra. Tuttavia è facile leggere online che l’ex cantante e conduttore tv milanese soffra di Alzheimer o, si dice altre volte, di Parkinson. In realtà, in nessuno dei due casi ci sono state conferme, e queste restano solamente delle supposizioni, anche se non del tutto inventate e improbabili. Al momento, la sua ultima apparizione televisiva risale al 4 febbraio 2018, quando apparve nello show di Fabio Fazio Che Tempo Che Fa per un’intervista, in cui però non si parlato della sua malattia. Nel 2020 è uscita la sua autobiografia, Che fantastica vita, scritta assieme al giornalista Pier Luigi Vercesi,