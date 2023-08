Anticipazioni La ragazza e l’ufficiale 13 agosto: tradisce sposa l’altra

Kurt Seyit e Sura ai ferri corti secondo le anticipazioni della puntata del 13 agosto de La ragazza e l’ufficiale: tradimenti e rivelazioni

Non c’è pace per Kurt Seyit e Sura che anche nelle anticipazioni de La ragazza e l’ufficiale della puntata del 13 agosto vedono il loro amore messo ancora alla prova. Dopo essersi salvata in extremis, la giovane russa teme per la vita dell’ufficiale che è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso la baronessa. Si è concluso così l’episodio andata in onda il 6 agosto e così i fan della serie tv turca sono con il fiato sospeso per scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate. Kurt Seyit viene condannato a morte, ma viene graziato proprio pochi istanti prima di rendere effettiva la sua pena. Una scelta che permette così all’ufficiale turco di tornare in hotel per parlare finalmente con Sura, chiarirsi e suggellare il loro amore. Anche questa volta però la felicità dei due viene spazzata dagli eventi infatti le anticipazioni del 13 agosto de La ragazza e l’ufficiale rivelano che proprio la giovane russa si avvicina a Petro con quest’ultimo che è diventato coproprietario dell’albergo per aver contribuito al finanziamento della ristrutturazione. Ci sono grossi guai anche per Petro però perché il capitano Billy ha in mano un documento che gli permette di poter giostrare a proprio piacimento le azioni di quello che solo apparentemente è amico di Kurt Seyit. Ad incastrarlo è una lettera della baronessa dove è possibile conoscere tutti i crimini fatti da Petro.

Anticipazioni La ragazza e l’ufficiale 13 agosto: la confessione di Kurt

Dopo aver scoperto dell’avvicinamento di Sura a Petro, Kurt Seyit decide di andare a trovare la famiglia di un amico del fratello, Luftu. Insieme hanno condiviso la cella prima della morte ma proprio durante la visita scoppia un incendio che distrugge la casa della mamma di Murvet, Emine. Tutti coloro che sono riusciti a scampare alla terribile tragedia vengono accolti in albergo e le anticipazioni del 13 agosto de La ragazza e l’ufficiale svelano che finalmente ci sarà l’atteso confronto tra Kurt Seyit e Sura: l’ufficiale ammette di aver tradito la donna ma di non averlo fatto con Aysze. La reazione della giovane è furente e così decide di abbandonare la casa e partire insieme a Petro, un gesto che spinge Kurt Seyit a chiedere la mano di Murvet. Sura nel frattempo legge la lettera dell’ufficiale scritta durante il suo periodo in cella ma si tiene lontana dopo quanto saputo. Il possibile matrimonio tra l’ufficiale e Murvet viene messo in discussione da Emine, intanto Ayla sceglie di separarsi da Dzelil e così anche Guzide da Yahya. Le anticipazioni della puntata del 13 agosto de La ragazza e l’ufficiale si concludono con Sura che incontra un altro uomo e intanto scopre grazie a Alya che Kurt Seyit ha chiesto la mano di un’altra donna. La giovane però pensa che in realtà sia un gesto dettato dall’ufficiale solo per provocarla ma la sua reazione spiazzerà il pubblico. Sura è infatti convinta che prima o poi i due riusciranno a coronare il loro sogno d’amore e che sono destinati a stare insieme per sempre.