La Promessa chi è il prete padre Camillo: l’attore lo conoscete

Ne la Promessa Chico Garcia interpreta il prete padre Camillo. Un volto noto nelle soap spagnole è già stato nel cast de Il Segreto

È arrivato quasi per caso, ma ha finito per rimanere. Stiamo parlando di padre Camillo, il prete che è arrivato alla Promessa lungo la sua strada per raggiungere Burgos e che a causa di una misteriosa aggressione subito proprio al momento di partire ha deciso di fermarsi al palazzo all’interno del quale si ambienta la celebre soap opera spagnola di Canale 5. Con vitto e alloggio coperti dalla protezione di Petra, con il benestare di Alonso e Cruz, padre Camillo ha iniziato a girovagare per l’edificio, osservando e facendo domande a tutti. Un comportamento che ha insospettito molte spettatrici e spettatori della soap spagnola, che hanno iniziato a dubitare che la storia raccontata dal religioso sia effettivamente vera, e che invece l’uomo nasconda dei segreti e dei secondi fini.

L’attore che interpreta il prete de La Promessa è Chico Garcia. Padre Camillo, uno dei personaggi più intriganti della serie, è nato a Malaga il 29 luglio 1982. Ha iniziato a recitare relativamente tardi, a 23 anni, iscrivendosi alla scuola di arte drammatica della sua città dopo aver in precedenza studiato musica. Ma il suo talento gli ha permesso di emergere molto rapidamente, soprattutto come attore teatrale. In particolare, nel 2014 ha ricevuto il premio come miglior attore al Festival de Teatro Villa de Carrizo per lo spettacolo Ars Amatoria. A quell’epoca Chico Garcia era già apparso in tv, in un ruolo minore in un episodio della serie del 2011 Il tempo del coraggio e dell’amore, ma è dal 2014 che la sua carriera ha preso davvero il volo. In particolare grazie alla partecipazione, quell’anno, alla fortunata soap opera Il segreto. Contemporaneamente, Chico Garcia ha recitato nel film El Niño, diretto da Daniel Monzon, e poi anche nelle pellicole 321 dias en Michigan e Al oleo.

La Promessa il prete ne Il Segreto chi era

Come detto, Chico Garcia, interprete di padre Camillo nella soap opera La Promessa (2023) è divenuto noto soprattutto per il suo lavoro nella precedente serie spagnola Il segreto, andata in onda originariamente su Antena 3 tra il 2011 e il 2020. La soap ha riscosso un grande successo in patria e all’estero, in particolare in Italia, dove è approdata nel 2013 su Canale 5, andando in onda fino al 2021. Se vedendo padre Camillo ne La Promessa avete pensato di conoscerlo già, la sensazione è assolutamente motivata, dunque: Chico Garcia ha recitato nella parte di Severo Santacruz ne Il Segreto. Ricco proprietario terriero, il personaggio fu grande protagonista di Puente Viejo. Prima per il suo amore contrastato per la pasticcera Candela, vedova del compianto Tristan, e poi per aver tenuto testa alla perfida Donna Francisca. Pur di incastrare la moglie di Raimundo Severo Santacruz arrivò perfino a mettere in scena un finto funerale per far perdere le sue tracce e tramare nell’ombra per difendersi dal tentativo di sabotaggio dei suoi terreni da parte della rivale d’affari Francisca. Oggi Chico Garcia è tornato sul piccolo schermo con un altro ruolo di spessore perché ne la Promessa il prete si rivelerà chiave per le vicende della soap spagnola.