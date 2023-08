La Famiglia Addams storia vera e chi sono i componenti

La Famiglia Addams è seguita e adorata da decenni. In pochi, però, conoscono la storia vera che c’è alle sue spalle e a chi potrebbe essere ispirata.

Si contano sulle dita di una mano i cartoni, le serie e i film che hanno scritto la storia del cinema e, in un certo senso, anche della letteratura contemporanea. Tra questi, possiamo annoverare certamente la Famiglia Addams e le sue vicende strampalate. I primi scampoli della sua produzione risalgono addirittura agli anni ’30, quando Charles Addams pubblica una serie di vignette a carattere umoristico sul The New Yorker. Man mano, illustrazione dopo illustrazione, si compongono i vari personaggi e le loro caratteristiche fino ad arrivare alla versione un po’ più attuale che ancora oggi riguardiamo con simpatia. La famiglia, quindi, intesa come la conosciamo oggi, è arrivata un po’ dopo. Di certo, Charles per creare il suo capolavoro si è ispirato alla sua città natale, che si trova nel New Jersey e si chiama Westfield. Si tratta di un contesto ricco di ville vittoriane e di cimiteri, con quell’ambiente un po’ gotico che ritroviamo da sottofondo alle avventure dei personaggi.

Proprio da quelle vignette, durante gli anni ’60, il canale statunitense ABC ha creato la vera e propria serie televisiva, siglando prima un accordo per due stagioni e per un totale di 64 episodi complessivi. Era ancora in bianco e nero e man mano, insieme a Charles Addams furono decisi i nomi dei personaggi. La serie pilota, stavolta animata, e una serie di progetti paralleli hanno visto la luce negli anni ’70, ma nel 1991 è arrivata un’altra svolta, quella che ha visto La Famiglia Addams arrivare sul grande schermo con un vero e proprio film nel 1991. Il successo che ne derivò, aprì a nuovi investimenti sulle vicende pazze di Morticia e tutti gli altri: seguì infatti una nuova serie animata e poi La Famiglia Addams 2. Ci fu anche una reunion nel 1998 e un musical nel 2010, ma nessuno in realtà li ha mai dimenticati, anche perché almeno altri due film su di loro hanno visto la luce negli ultimi anni. In realtà, a parte quello che vi abbiamo raccontato, c’è chi rivede negli Addams la famiglia Roosevelt e la Kennedy. Siamo in America e le similitudini con loro non mancano mai, ma neppure i tratti comuni.

Famiglia Addams componenti

Per chi non ricordasse fino in fondo da chi è composta la Famiglia Addams, siamo qui per rinfrescarvi la memoria. Morticia, elegante e sempre vestita di nero, è iconica, come anche Gomez, ricco e famoso per i suoi baffetti e i suoi sguardi divertenti e misteriosi. La loro bambina, un po’ aggressiva un po’ malinconica, si chiama Mercoledì e questo lo sapete anche per gli ultimi risvolti cinematografici. Suo fratello Pugsley spesso ne ha fatto le spese. E poi c’è il personaggio più strano di tutti: lo zio Fester. Lui cammina a braccetto con la fisica, l’elettricità e il magnetismo, ma può anche resistere alle esplosioni, oltre a farci divertire. Non si possono dimenticare neanche la nonna, Lurch (il maggiordomo di casa) e ovviamente Mano. Infine, non possiamo non menzionare il cugino Itt, che viene capito solo dagli altri membri della famiglia.