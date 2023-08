Trofeo Berlusconi Marta Fascina sugli spalti rivela un segreto

Marta Fascina, 33 anni, ha presenziato al trofeo Berlusconi tra Monza e Milan accompagnata da due membri dello staff accanto a Pier Silvio

Ha fatto scalpore la prima uscita pubblica di Marta Fascina dopo la morte di Silvio Berlusconi avvenuta il 12 giugno 2023 e non per questioni legate al campo da calcio bensì per gossip. La compagna del compianto Cavaliere era infatti presente sugli spalti per il trofeo Berlusconi disputatosi tra Monza e Milan e trasmesso in diretta su Canale 5. Non poteva mancare a questo grande evento nonostante le voci che arrivavano da persone vicine alla deputata di origini calabresi la vedessero chiusa in casa ad Arcore senza vedere nessuno e immersa nella tristezza della perdita del suo marito simbolico. Non solo, negli ultimi giorni si è molto parlato della moglie simbolica di Berlusconi a causa dell’elevata percentuale di assenze in Parlamento e ha fatto sapere che tornerà in Aula quando se la sentirà. In realtà la presenza di Marta Fascina al Trofeo Berlusconi svela un particolare che di certo non è passato inosservato ai più attenti. Sicuramente ha infiammato per settimane e settimane il gossip il presunto attrito tra Pier Silvio Berlusconi e l’ultima compagna 33enne di suo padre, il motivo sarebbe legato alla villa ad Arcore. Si è parlato infatti di un dissapore tra la vedova del Cavaliere e i suoi figli perché questi ultimi avrebbero chiesto a Marta Fascina di lasciare Arcore e di trovarsi un’altra sistemazione visto che nel testamento non si fa alcun cenno all’usufrutto da parte della donna su nessuna proprietà dell’ex Presidente del Consiglio. A smentire queste voci proprio la presenza di Marta Fascina al Trofeo Berlusconi accanto al posto vuoto dedicato a Silvio in sua memoria a pochi metri dal figlio Pier Silvio Berlusconi.

Marta Fascina quanto ha ereditato

Cosa ha lasciato Silvio Berlusconi di eredità a Marta Fascina è stato l’argomento dell’estate. Il dubbio è nato sempre da voci riguardanti questa volta una modifica lampo all’ultimo minuto del testamento fatta dal Cavaliere a favore della sua ultima compagna. La cifra che ha ereditato la deputata è davvero importante, si tratta di 100 milioni di euro che devono essere ceduti in parti uguali dai cinque figli dell’ex Premier e quindi 20 milioni di euro a testa. Addirittura si era arrivati a ipotizzare che i discendenti del Cavaliere potessero impugnare il testamento perché scritto a mano e contestate quanto stabilito dal padre in merito alla cifra da cedere a Marta Fascina. Quello che ha stupito davvero gli appassionati di gossip più che il lasciato alla moglie simbolica, da parte dell’ex Premier, è la scelta di non lasciare a Marta Fascina la Villa di Arcore e nessun’altra proprietà. Infatti secondo i rumors l’ultima compagna di Silvio Berlusconi dovrà lasciare la famosa villa dove risiedevano entro tre mesi e quindi a metà settembre dovrà andare via. L’intenzione almeno iniziale da parte degli eredi è quella di trasformare la struttura in un museo dedicato proprio a Silvio Berlusconi, invece per quanto riguarda tutti gli altri immobili sono stati attribuiti alla società gestita in parti uguali da Marina e Pier Silvio Berlusconi.