Dalle Anticipazioni di Un Posto al Sole su Lara e Marina direttamente dal copione di Nina Soldano si scoprono le conseguenze dell’inganno sul figlio di Ferri

Un Posto al Sole è sempre più vicino alla verità per quanto riguarda la paternità del piccolo Tommaso. Succederà ben dopo la pausa estiva che riguarderà la nota soap opera dal 12 al 17 agosto. Stando alle anticipazioni di Upas ci sarà una svolta nella storia d’amore tra Roberto Ferri e Marina Giordano. Complice il battesimo del neonato a Palazzo Palladini la cognata di Raffaele Giordano è pronta a sfoderare il suo piano per smascherare la perfida rivale e raccattare indizi e prove verso il test del DNA. Purtroppo i primi spoiler sulla soap di Rai Tre ambientata a Napoli non sono confortanti. Lara riuscirà anche stavolta ad avere la meglio e con un’astuta contromossa riuscirà ancora una volta ad ingannare Roberto Ferri che continuerà a credere di essere il padre di Tommy. Il tempo però per il periodo interpretato da Chiara Conti sta per scadere e la conferma arriva direttamente dalla sua acerrima nemica. Stando alle anticipazioni di un Posto al Sole non ufficiale la Martinelli potrebbe addirittura finire in carcere per il resto di acquisto di minore e documentazione falsa.

Anticipazioni Un Posto al Sole Lara in galera

Nina Soldano, l’attrice che interpreta Marina Giordano, ha pubblicato tra le sue stories di Instagram una foto decisamente speciale, quella del suo copione. Nonostante sia stata accuratamente censurata e non si riesca a leggere del tutto come andrà la vicenda, si può vedere nitidamente che una delle scene sarà ambientata in galera. I fan non hanno fatto a meno di notare questo particolare e, dato che si tratta comunque del copione di Marina, hanno subito pensato che alla fine sarà Lara ad andare in carcere. La verità, dunque, verrà a galla. Siccome si tratte di un copione che riguarda le puntate dalla 6279 alla 6290, dovrebbe succedere addirittura tra due mesi. Ovviamente, è difficile sapere se siamo già oltre o se a finire in carcere, in realtà, sarà qualcun altro e se magari sarà stata proprio Lara a incastrare qualcuno. Gli spoiler su Upas riguardo la guerra tra Marina e la Martinelli per conquistare il cuore di Roberto Ferri vedono infatti un terzo elemento Ida.

La vera madre del piccolo Tommy è senza dubbio soggiogata dal personaggio di Chiara Conti ma potrebbe svegliarsi e denunciarla. Conoscendo però la bravura degli sceneggiatori di Un Posto al sole in carcere però si potrebbe essere recata la Giordano solo in visita per cercare chi ha mediato per l’acquisto del neonato polacco nella speranza che possa rivelare l’inganno ordito ai danni di Riccardo Polizzy Carbonelli. Una bella delusione per l’imprenditore che è stato beffato per la seconda volta dalla Marinelli, stupendo anche i fan per l’ingenuità senza aver mai chiesto il DNA di Tommaso. Di sicuro, stando alle anticipazioni di Upas ci sarà ancora da vederne delle belle e con la sicurezza che l’amore trionferà, o almeno è la morale a cui la soap ambientata a Palazzo Palladini ci ha abituato negli anni.