Come finisce Scomparsa fiction: il finale tagliato

Il gran finale della fiction Scomparsa in onda su Raiuno e riproposta in replica lascia l’amaro in bocca. Perché non c’è stata una seconda stagione?

Riproposta nell’agosto 2023 la fiction di Raiuno Scomparsa è in realtà andata in onda per la prima volta nel 2017 in dodici episodi. Il gran finale della serie con Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno torna, per quanto riguarda la scansione temporale, a domenica primo maggio ore 10 dopo aver fatto un flashback molto ampio a sei anni prima della sparizione di Sonia e Camilla. Per quanto riguarda come finisce la fiction per le due ragazze c’è una conclusione diversa, Sonia infatti viene ritrovata morta già a metà percorso mentre nelle puntate di chiusura Camilla si era nascosta in una foresta e quando finalmente si arriva a scoprire che è ancora viva deve prima subire un’importante operazione. Dopo una lunga attesa da parte dei telespettatori, finalmente si riesce ad avere la testimonianza di Camilla che esce dal coma e ricorda che ad ammazzare la sua amica Sonia era un uomo che guidava la macchina di proprietà di Andrea Pasini. Una scoperta sconvolgente nel finale di Scomparsa è quando si riesce a scoprire ufficialmente l’identità di chi era alla guida dell’auto killer e che si è macchiato di un delitto così grave. Chi ha ucciso Sonia è il padre di Andrea, medico chirurgo molto famoso all’interno della fiction Rai e si viene a conclusione della lunga trama della serie solo negli istanti finali. Il luminare in medicina confessa al cimitero davanti alla sua defunta moglie di essere lui l’assassino , un raptus perché non aveva ancora superato il lutto. Dopo questo gesto si suicida. Nel dettaglio l’uomo soffriva di una patologia, aveva infatti delle visioni in cui vedeva sua moglie e quella notte quando era in macchina per andare a prendere Sonia e Camilla ha vissuto proprio una di queste drammatiche apparizioni e così ha trucidato la giovane con un sasso mentre cercava di allontanarsi dal suo asssassino. In quel frangente Camilla riesce a scappare ed era scomparsa per paura di essere anche lei uccisa dal padre di Andrea e durante la fuga era caduta in una buca e questo è il motivo per il quale risultava sparita.

Scomparsa 2 non si farà

All’epoca della prima messa in onda, Eleonora Andreatta, direttore di Rai Fiction, affermò categoricamente che Scomparsa 2 non si farà. Nonostante l’ottimo riscontro di pubblico della fiction con Giuseppe Zeno e Vanessa Incontrada, la trama degli sceneggiatori è sempre stata ritenuta chiusa visto che alla fine si è scoperto chi ha ucciso Sonia e perché Camilla è sparita. Ovviamente come spesso si vocifera una bozza di copione con un altro finale della fiction c’era ma, se fosse vero, si è preferito non dare seguito alle vicende delle due giovani. Una scelta che all’epoca spiazzò i telespettatori che avevano seguito con grande interesse la prima e unica stagione di Scomparsa. Anche la seconda messa in onda sottolinea come la Rai abbia grande considerazione della storia e nasconde in parte quel rimpianto che probabilmente all’epoca era nato. Infatti secondo alcune voci la tv di stato ha provato a richiedere una seconda stagione che però non è mai stata definita.