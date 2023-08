Lil Tay morta chi è influencer e la causa della presunta morte con il fratello

Lil Tay, famosissima e giovane influencer, è morta insieme al fratello, almeno secondo un messaggio pubblicato dal suo profilo Instagram. Ancora, però, non ci sono certezze.

I social spesso sono regno dello svago, dei contenuti rilassanti o informativi. Nelle ultime ore, però, si sono tinti di giallo per via di quanto è successo (e sta ancora succedendo a Lil Tay). Parliamo di una giovanissima e controversa influencer di soli 14 anni che è riuscita in non molto tempo a raggiungere un successo strepitoso, soprattutto su Instagram. La sua scomparsa è divenuta pubblica attraverso un messaggio di conferma pubblicato da un membro anonimo della famiglia sul noto social. Si legge: “È con il cuore pesante che condividiamo la devastante notizia della morte improvvisa e tragica della nostra amata Claire (il suo vero nome è Claire Hope, ndr.)”. Con lei sarebbe deceduto anche suo fratello di 21 anni, Jason Tian. Nel resto del post si esprime tutto il dolore per una perdita del genere da parte della famiglia, ma entrambe le morti sono ancora oggetto di indagini e non è stato comunicato neppure quale sarebbe la causa del decesso.

L’avvenimento, inoltre, si legge sempre nel post “è stato completamente inaspettato e ci ha lasciato scioccati”. E non potrebbe essere altrimenti. Lil Tay è diventata famosa sui social fin dall’età di nove anni mettendo in luce un linguaggio piuttosto colorito, video di liti ed esibendo grosse quantità di denaro. Poi c’è stata anche una vicenda spiacevole riguardante la madre che è stata licenziata dal suo lavoro di agente immobiliare perché Claire utilizzava gli appartamenti in questione per girare i suoi video. Le critiche, insomma, non sono mancate negli ultimi cinque anni, ma nonostante ciò l’influencer ha potuto raggiungere numeri spaventosi sui social, sopra i 3 milioni di followers. La morte resta comunque un mistero e deve essere confermata, anche perché il padre ed ex manager non si è ancora espresso a riguardo. Bisogna, dunque, accertare cosa sia davvero successo in una tragedia che sta già devastando il mondo del web.

Lil Tay fratello

Come vi dicevamo, nelle tragiche circostanze di queste ore, non sarebbe deceduta solo Lil Tay, ma anche suo fratello Jason Tian. Si trattava di un aspirante rapper che era finito sotto la luce dei riflettori nel 2021, quando era stato accusato di aver creato la personalità online di sua sorella. Sempre nello stesso anno aveva creato anche un GoFundMe per conto di Claire. Anche in quel caso, la vicenda era piuttosto pesante: Jason ha accusato il padre di Lil Tay di abusi e ha affermato che tutti i fondi raccolti sarebbero andati a pagare le spese legali di sua sorella per darle una possibilità di combattere in tribunale per salvarla dall’uomo che l’ha abusata fisicamente e mentalmente. Insomma, in famiglia la calma non regna sovrana, questo è sicuro. È altrettanto certo che le prossime ore saranno decisive per capire cosa ne è stato davvero di loro e se potremo vedere ancora Lil Tay in azione. I suoi fan ci sperano, ma per ora c’è solo il dolore.