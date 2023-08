Massimo Segre chi è il banchiere tradito: che patrimonio

Massimo Segre ha lasciato la sua futura moglie alla festa di annuncio del loro matrimonio davanti a tutti gli invitati: chi è il banchiere di Torino

Ci sono degli amori che non durano in eterno e questo lo sperimentiamo un po’ tutti sulla nostra pelle, ma altri che finiscono talmente male da avere una risonanza pubblica, soprattutto se si è dei personaggi in vista. È proprio quello che sta succedendo in queste ore a Massimo Segre, noto banchiere ed esperto di finanza, classe 1959. Ha inoltre origini torinesi e sua madre è Franca Bruna Segre, anche lei molto importante nel mondo della finanza dalle nostre parti. Ha seguito le operazioni di Carlo De Benedetti, con cui ha lavorato come commercialista. Massimo, invece, si è fatto strada seguendo lo studio di commercialisti che porta il suo cognome, ma poi è diventato anche consigliere di amministrazione in Directa Sim, per quanto riguarda il trading online, e fa parte anche del cda della società editrice di Domani. Come se questo non bastasse, è il presidente della Fondazione Ricerca Molinette Onlus, ente no profit e progetto storico della madre.

Ora che avete capito di chi stiamo parlando e perché può essere considerato importante, resterete ancora più sotto shock di fronte alla scena da film che è realmente accaduta. Massimo Segre aveva programmato il matrimonio con la sua compagna, Cristina Seymandi e per annunciarlo a parenti e amici avevano deciso di organizzare una festa. Peccato che poi si sia rivelato un inganno da stratega e architettato in piena regola. Proprio in quest’occasione, infatti, il futuro sposo (o almeno questo è quello che credevano tutti) ha preso la parola per un monologo da dedicare a tutti i presenti. C’è chi si aspettava parole sull’amore, sul suo rapporto con Cristina e magari anche una versione un po’ melensa di un personaggio legato a stretto giro con la finanza. Niente di tutto questo. Segre, infatti, ha vuotato il sacco davanti a tutti gli invitati, accusando la moglie di tradimento. La frase più iconica e che sta facendo il giro del web è stata: “Ora vai a Mykonos con il tuo avvocato”, ovviamente riferito alla futura sposa. Ha anche elencato tutta una serie di tradimenti di cui è venuto a conoscenza. Insomma, non proprio un bel modo per lasciarsi, ma c’è chi direbbe che lei se l’è meritato, se tutto dovesse essere confermato. Di certo, il web ne sta parlando e continuerà a farlo.

Massimo Segre patrimonio

Vi abbiamo detto tutte le posizioni lavorative, o quasi, che occupa Massimo Segre e anche perché è così in vista. Il suo patrimonio personale ne è diretta conseguenza. Secondo il sito Market Screener, infatti, avrebbe un patrimonio pubblico da 45 268 835 USD, di cui larga fetta è dovuta alla posizione in Directa S.I.M.p.A. (D) (Servizi di Investment Banking & Brokerage). La parte più piccola, che ammonta a 4 651 358 USD, è dovuta invece alle azioni in B.F. S.p.A. (BFG) (Agricoltura e pesca). Non proprio bruscolini, anzi, e chissà se per lui arriverà anche un nuovo amore. Di certo, non sarà Cristina Seymandi.