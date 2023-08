Studio Battaglia stasera in tv: replica o nuove puntate?

Stasera in Tv su Rai 1 in onda Studio Battaglia la fiction con nel cast Lunetta Savino nei panni dell’avvocato Marina, Barbara Bobulova e Giorgio Marchesi. È in replica ma ci saranno nuove puntate

Un Agosto all’insegna della fiction per Rai 1 che stasera manda in onda un prodotto con un cast stellare. Lunetta Savino in un ruolo inedito quella di un avvocato con gli attributi. Marina è tra i principi del foro più famosi di Milano e la fiction mette in luce la sua astuzia e la sua sagacia nel risolvere i casi più difficili. Tra gli attori di Studio Battaglia, in 8 puntate, spicca Giorgio Marchesi acerrimo nemico della già Cettina di Un Medico in famiglia. L’attore interpreta Massimo Munari, volto di spicco dello studio Zander e sarà personaggio chiave dell’intera fiction fino al gran finale. La coprotagonista è Anna Battaglia, interpretata da Barbara Bobulova, che ha scelto di seguire la strada della madre Lunetta Savino per poi rompere con tutta la sua famiglia. Sposata con un noto imprenditore, per darsi un tono e distinguersi dalla dispotica genetrice e dalla sorella Nina sceglie di andare a lavorare presso lo studio legale rivale della Milano che conta. Scontata la simpatia che l’avvocatessa a cui presta il volto la Bobulova riserva per il suo ex compagno di scuola Giorgio Marchesi, che nel frattempo fa il filo anche alla sorella di Anna, ovvero Miriam Dalmazio. I telespettatori ricorderanno sicuramente il grande successo che ha riscosso la fiction di Rai 1 Studio Battaglia, andata in onda nel marzo dello scorso anno e sono costretti a rimanere basiti dinanzi ad un’amara verità. Stasera in tv le puntate di Studio Battaglia sono in replica e lo saranno per l’intero mese di Agosto. Nasce così un giallo sulla seconda stagione della fiction sulle battaglie legali della Milano che conta, annunciata ma non ancora vista sul piccolo schermo.

Studio Battaglia 2 quando escono le nuove puntate

Studio Battaglia 2 si farà è questa la notizia che in tanti aspettavano ma i tempi non sono quelli che si immaginavano. La seconda stagione della fiction Rai con Lunetta Savino e Barbara Bobulova è prevista infatti per marzo 2024 e quindi a due anni di distanza dalla messa in onda dei primi episodi che raccontano le vicende dell’avvocato Marina. Nello specifico non si ha una data di inizio precisa per Studio Battaglia 2 infatti la Rai si è limitata ad annunciare l’arrivo della fiction per il primo semestre del 2024. Confermato l’intero cast che sarà protagonista delle sei puntate previste per la seconda stagione. Tra le anticipazioni già trapelate durante le riprese, è possibile conoscere che Marina continua a essere presenza costante nello studio nonostante la promessa fatta alle figlie Anna e Nina. Viola invece punta a staccarsi dai suoi cari soprattutto dopo il suo matrimonio ed è chiamata a prendere delle decisioni davvero importanti per il suo futuro. Ovviamente le vicende di Studio Battaglia si arricchiscono anche dei tanti intrecci nella vita privata delle tre protagoniste con Anna in particolare che dovrà confrontarsi con il marito Alberto dopo aver ceduto alle avances di Massimo.