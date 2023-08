Come sta Alex Zanardi: le condizioni del pilota

Alex Zanardi non è mai stato dimenticato dal mondo dello sport a tre anni dal terribile incidente. Come sta oggi e le sue condizioni di salute.

Ci sono alcuni atleti che restano nell’immaginario collettivo per le vittorie, altri per un carattere che è manifesto ed esempio per le nuove generazioni, altri ancora per la mentalità e la perseveranza. Alex Zanardi è un concentrato di tutte e tre le caratteristiche e per questo è stato molto amato durante tutta la sua carriera. Purtroppo la sua vita è cambiata del tutto il 19 giugno 2020, più di tre anni fa, quando rimase coinvolto in un terribile incidente in handbike, in occasione di una staffetta di beneficenza in provincia di Siena, precisamente sulla Statale 146. L’ex pilota di Formula 1 perse il controllo del mezzo e tutti pensarono subito al peggio per ciò che avevano visto.

La sua perseveranza, però, non l’ha mollato, neanche in quest’occasione. Certo, non è stato per nulla facile e non lo è neppure ora. Zanardi venne sottoposto dapprima a un intervento neurochirurgico e maxillo-facciale al policlinico le Scotte di Siena, poi rimase in coma farmacologico per ben un mese. Fu solo l’inizio di un vero e proprio calvario sanitario. L’ex pilota, infatti, venne operato per altre tre volte e poi tornò in Lombardia. Il primo trasferimento avvenne a Lecco in un centro specializzato, prima del nuovo ricovero all’Ospedale San Raffaele di Milano, purtroppo perché erano emerse nuove complicazioni. Gli spostamenti per lui non finirono qui, perché poi andò in Veneto, prima a Padova e poi al San Bortolo di Vicenza. Per un anno e mezzo almeno, Zanardi ha dovuto fare i conti con condizioni di salute molto precarie e vedendo di fatto solo tre persone. Non è quello che tutti si auguravano per un fenomeno assoluto dei motori e poi esempio per tantissimi sportivi. Parliamo di un atleta che, tra le altre cose, è riuscito a vincere quattro medaglie d’oro ai Giochi paralimpici di Londra 2012 e Rio 2016.

Alex Zanardi come sta oggi

Non è così facile dire esattamente come sta oggi Alex Zanardi, per diversi motivi. Sicuramente il suo percorso di cura è proseguito sotto lo sguardo attento di alcuni dei migliori specialisti in Italia nel settore e ora la situazione complessiva è migliorata, anche perché non ci sono state notizie su nuove complicazioni. La famiglia, in ogni caso, ha sempre sottolineato di desiderare la massima privacy sul tema, quindi tutta la tranquillità necessaria affinché l’ex pilota proseguisse al meglio il suo recupero. Le strutture mediche che l’hanno aiutato hanno fatto intendere che, in ogni caso, è stato stabilizzato e questa è già una grande vittoria per le condizioni che Zanardi aveva evidenziato in un primo momento e fino a un certo punto. Sappiamo anche che l’atleta lo scorso autunno è tornato a casa, dove potrà proseguire il percorso di riabilitazione, una bellissima notizia per tutti i suoi fan. Zanardi ha terminato anche il primo ciclo del percorso di cura al centro iperbarico di Ravenna. Secondo quanto filtra, anche queste cure avrebbero avuto buoni risultati. Insomma, Alex è tra noi e continua a lottare, ma non avevamo dubbi.