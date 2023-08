Fiorenzo Madonna chi è Eduardo di Un Posto al Sole

Fiorenzo Madonna interpreta Eduardo Sabbiese nella nota serie tv Un Posto al Sole. Chi è l’attore, il suo profilo Instagram e i film a cui ha partecipato.

Un Posto al Sole nell’ultimo anno ha inserito nella storia, che va avanti da decenni, tanti nuovi personaggi e tra questi troviamo anche Eduardo Sabbiese, un personaggio losco e misterioso interpretato da Fiorenzo Madonna. Chi segue la serie sa bene che la sua storia si intreccia in maniera diretta con quella di Clara, ex compagno di Alberto Palladini. Eduardo e la stessa Clara iniziano una relazione, anche perché la premura e le attenzioni di chi si scoprirà essere un boss (senza svelarlo alla ragazza, ovviamente) alla lunga fanno breccia nel cuore del personaggio.

L’attrazione è evidente, ma anche i giri poco legali da parte del fratello di Rosa, con cui ha un rapporto molto stretto e che l’ha aiutato in diverse occasioni. In tutto ciò, Alberto intima in più occasioni alla sua ex di non prestare il fianco e di allontanarsi da Eduardo una volta per tutte, ma Clara non gli dà molto peso, anche perché da lui è stata tradita più volte e non può fidarsi. Alla lunga, però, si rende conto che qualcosa proprio non va e questo la porterà a staccarsi del tutto dal boss, non senza difficoltà. In molti, all’interno della fiction, hanno notato la bravura di Fiorenzo Madonna e non è affatto casuale. Parliamo di un attore napoletano, neanche a dirlo, nato nel 1986, quindi di 37 anni. Il fisico possente e sguardo fulminante non sono stati gli unici fattori a fare breccia nei fan. L’interprete, infatti, ha un passato di grande rilievo nel teatro, in cui ha recitato insieme a veri e propri maestri del settore. Non sono sicuramente le uniche occasioni in cui l’avrete visto.

Fiorenzo Madonna film

Nel 2018, infatti, per l’attore è arrivato il salto nel grande schermo con il film Last Words, diretto da Jonathan Nossiter con Valeria Golino, Charlotte Rampling, Alba Rohrwacher e Nick Nolte, tra i più importanti. Nel 2022 ha replicato, partecipando alla pellicola cinematografica Eskimo, con la regia di Nazareno Nicoletti. Si è dedicato a lungo anche ai cortometraggi di cui è stato protagonista: parliamo di Frontiera, con regia di Alessandro Di Gregorio (2018) ed Eroi perduti, con Lorenzo Giroffi alla direzione, del 2020. Sul piccolo schermo ha fatto ancora di più: la sua prima esperienza è stata Sabato, domenica e lunedì, diretta da Edoardo De Angelis e andata in onda su Rai 1. L’abbiamo visto anche in un episodio de La vita bugiarda degli adulti, che ha avuto molto successo su Netflix. Per quanto riguarda la vita privata di Fiorenzo Madonna, invece, non abbiamo grandi notizie. Sul suo profilo Instagram, infatti, è solito pubblicare più che altro post relativi la sua carriera: lo vediamo, quindi, spesso con il resto del cast dei film a cui lavora o in generale nel suo quotidiano professionale. L’attore sembra molto geloso della sua privacy e quindi non sappiamo se abbia una fidanzata o dei figli. Intanto, la sua carriera sta andando avanti alla grande e lo vediamo anche dal percorso in Un Posto al Sole.