Michela Murgia figli: adottivi e cosa ha rivelato su Claudia

Michela Murgia ha quattro figli “adottivi”: Francesco, Michele, Alessandro, Raphael, tutti tra i 30 e i 25 anni

Negli ultimi tempi si è creata un po’ di confusione sulla vita privata di Michela Murgia morta oggi a causa di un tumore ai reni e soprattutto riguardo i suoi figli. La scrittrice su Instagram presentò la sua famiglia definendola più che queer sa sposa / su sposu rifacendosi al dialetto sardo delle sue origini. Questa esternazione rappresentava il concetto di famiglia che aveva la firma de L’Espresso che non era basato su legame di sangue ritenuto dalla scrittrice patriarcale mentre lei si rifaceva ad un concetto più moderno di figli non procreati ma scelti sulla base della volontà reciproca. In questo tipo di rapporti famigliari non esiste un ruolo ma al contrario ognuno decide di vivere in base all’elezione amorosa. Così nascono i figli dell’anima ovvero i quattro figli “adottivi” che ha cresciuto in questi anni Michela Murgia. Partiamo dal più piccolo che si chiama Raphael e che vive in America, la scrittrice lo ha cresciuto per 12 anni insieme a Claudia Fausone, architetto d’interni, il marito di questa donna e il padre biologico di Raphael. La stessa Michela Murgia ha precisato che Claudia non è la sua compagna pur essendo una coppia omogenitoriale, non perché abbia dei pregiudizi sull’amare l’altro sesso visto che ha avuto relazioni con altre donne, ma semplicemente perché il loro è un amore sublimato e non ha avuto con lei nessun tipo di relazione nel senso classico del termine. Gli altri figli di Michela Murgia, sempre adottivi, sono Francesco Leone che fa il cantante lirico, Michele Anghilieri professione attivista e Alessandro Giammei professore universitario. La scrittrice ha spiegato il suo concetto di sentimento, ama molto ma non le piace l’innamoramento che ritiene una patologia e non un vero sentimento. Questa sensazione va vissuta solo una volta dopo i 40 anni con una persona non in linea con il suo modo di essere.

Michela Murgia figli: la richiesta di Raphael

Michela Murgia ha raccontato di aver conosciuto Alessandro quando aveva 16 anni in una community di giochi di ruolo, pensava fosse un adulto invece era un adolescente con cui poi si scambiava libri. Ora insegna italianistica a Yale. Francesco invece lo ha conosciuto quando era maggiorenne, mentre il più piccolo Raphael quando ha scoperto della malattia della madre l’ha presa in maniera molto saggia e aveva il timore di sentirsi più orfano degli altri essendo il minore e ha chiesto così alla scrittrice di passare più tempo possibile con lei. La penna dell’Espresso aveva anche difficoltà a definire figli in senso stretto i quattro ragazzi che ha cresciuto ma non perché c’è qualcosa di male nell’utilizzo di questo sostantivo ma semplicemente, sempre rifacendosi al suo concetto di famiglia, sarebbe ridurli in quei ruoli canonici che lei non riteneva adatti alla sua vita privata. Tutti e quattro i figli adottivi di Michela Murgia hanno partecipato al suo matrimonio con Lorenzo Terenzi celebrato con una grande festa presso l’abitazione di Roma. Spesso la scrittrice ha pubblicato nelle ultime settimane foto in compagnia dei ragazzi per ricordare i bei momenti trascorsi insieme.