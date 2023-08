Chiara Valerio chi è la verità sulla compagna Michela Murgia

Chiara Valerio è una scrittrice e amica della compianta Michela Murgia. Ai suoi funerali ha colpito tutti. Chi è e che rapporto avevano.

Di Michela Murgia, la scrittrice morta, tutto quello che è riuscita fare nella sua vita da attivista e semplicemente come pensatrice non andrà mai perso in tutti coloro che l’hanno seguita e amata, anche nelle sue battaglie politiche. Ovviamente, tra questi c’erano anche suoi colleghi che questa perdita la sentiranno e come. È impossibile non menzionare a riguardo Chiara Valerio per tutto quello che è successo nelle ultime ore. Si tratta di una scrittrice che molti di voi probabilmente conosceranno per le sue attività letterarie, ma il suo discorso di ieri alla Chiesa degli Artisti per i funerali della Murgia ha lasciato tutti a bocca aperta.

Insomma, la penna dell’Espresso di 51 anni che è morta anzitempo a causa delle complicazioni di un tumore ai reni ha lasciato un’eredità per rappresentata che porterà sempre avanti le sue battaglie, ma chi è nello specifico Chiara Valerio? È nata a Scauri, in provincia di Latina, dove è anche cresciuta, per poi conseguire una laurea e il dottorato in matematica all’Università Federico II di Napoli, occupandosi in particolare del calcolo delle probabilità. Il suo impegno culturale comunque non si è fermato lì, anzi. È anche membro del Comitato editoriale della rivista Nuovi Argomenti e si è segnalata anche sul blog letterario Nazione Indiana. La scrittura è comunque la sua principale inclinazione di Chiara Valerio, oltre alla matematica, e infatti le ha permesso di segnalarsi per i suoi lavori per la radio e il teatro. Ha anche collaborato con Il Sole 24 Ore e l’Unità, per poi sbarcare su Rai 3 nella trasmissione Pane Quotidiano. Ha anche diretto la collana Narrativa.it, che è uno spazio dedicato agli scrittori emergenti. La sua attività da scrittrice l’ha vista come grande protagonista anche con Nanni Moretti, Valia Santella e Gaia Manzini nella scrittura del soggetto di “Mia madre”. Si è occupata anche del soggetto de “La Tenerezza” con Gianni Amelio e Alberto Taraglio. Si segnala anche per la scrittura di alcuni pamphlet che hanno avuto grande successo come “La matematica è politica” e per le sue collaborazioni con Domani e La Repubblica. Ma siamo sicuri che non si fermerà qui. Non risulta che abbia alcuna malattia.

Chiara Valerio compagna: è Michela Murgia?

“E adesso come faremo senza di te?”, se l’è chiesto Chiara Valerio prendendo atto della morte della scrittrice Michela Murgia. E in molti, quasi per quell’anima incline al gossip tutta italiana o per semplice curiosità, si sono chiesti in che rapporti fossero le due donne. Sappiamo bene come la pensava la scrittrice sarda sulle relazioni umani e la libertà che ogni individuo merita e di sicuro le due intellettuali avevano un bellissimo rapporto di amicizia, senza dover andare oltre. L’amore è anche questo d’altronde e non dobbiamo dimenticarlo. Non risulta che la compagna di Chiara Valerio sia stata Michela Murgia nè quali sia il suo orientamento riguardo alle relazioni sentimentali. D’altronde si tratta di una scrittrice lontana dai rumors del mondo dello spettacolo, di cui non fa parte, e anche su Instagram tiene ben riservata la sua vita privata. Con il nickname slaterpinks l’amica della Murgia non ha mai pubblicato scatti con una compagna o un compagno, non ufficializzando mai alcun tipo di storia d’amore, nè ha parlato di figli e famiglia. Preferisce postare spesso il suo gatto che piace molto ai follower piuttosto che dichiarare se è fidanzata. Spesso Michela Murgia, prima della sua morte, ha parlato in diverse interviste del rapporto con Chiara Valerio. Un’amicizia profonda con l’amica scrittrice non esente da litigi tipici di chi si vuole bene. Insieme hanno dato vita ad uno spettacolo teatrale dal titolo Istruzioni per l’uso.