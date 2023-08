Piero Angela di che malattia è morto: oggi la verità

A distanza di tempo si è fatta chiarezza su come è morto Piero Angela e sulla sua lunga malattia tenuta lontana dal gossip

Si è fermata l’Italia il 13 agosto 2022 quando si è avuta la notizia della morte di Piero Angela. Il divulgatore scientifico aveva 92 anni e la sua scomparsa è stata accolta con grande tristezza dai milioni di telespettatori che hanno seguito le sue trasmissioni nelgi ultimi 40 anni. Il volto Rai era una certezza della tv di Stato e ha formato intere generazioni prima che la malattia causa della sua morte lo ha strappato solo fisicamente dal mondo terreno perché il suo ricordo e le sue lezioni rimarranno per sempre nella cultura italiana. Il padre di Alberto Angela non era poi così lontano dalle scene televisive prima della sua dipartita anche se rispetto ai tempi d’oro di Quark e SuperQuark, era meno presente lasciando sempre maggiormente spazio a suo figlio che ha ereditato il talento comunicativo e le capacità di divulgatore scientifico sapendo mettersi sulle spalle la grande eredità lasciata da Piero Angela arrivando perfino ad innovare il suo metodo. Nonostante la malattia che lo ha colpito per molto tempo, Piero Angela era riuscito a programmare le ultime registrazioni dei suoi format e a scrivere anche un messaggio di addio pubblicato poi sui social nel giorno della sua scomparsa. Lo stesso giornalista aveva spiegato di essere riuscito a concludere i progetti che si era prefissato, in particolare un disco jazz e un programma rivolte alle scuole per spiegare le problematiche che affliggono il pianeta riguardanti l’ambiente e l’energia. I funerali di Piero Angela si sono svolti al Campidoglio il 16 agosto 2022 e a seguito della camera ardente c’è stata un’intensa cerimonia laica perché lo stesso creatore di SuperQuark non si era mai espresso sull’esistenza di Dio perché uomo di scienza non amando però essere definito ateo o agnostico. Piero Angela è stato seppellito al cimitero di Prima Porta a Roma dove si trova la sua tomba anche se è stato cremato, quindi sarebbe più esatto dire le sue ceneri.

Piero Angela malattia

La malattia di cui è morto Piero Angela è la discopatia lombare che nel corso nel tempo lo ha costretto a problemi di deambulazione, infatti si tratta di una patologia che in parole povere porta problemi alla colonna vertebrale che diventa rigida portando ad una riduzione dei movimenti. I primi sintomi sono dolore al collo e alla schiena e si diagnostica con diversi esami (dalle risonanze magnetiche alle scintigrafie). Nei casi più gravi la discopatia lombare è di tipo degenerativo e potrebbe essere proprio questo il caso di Piero Angela che in un’intervista rilasciata pochi mesi prima della sua morte a Il Messaggero rivelò di soffrire proprio di questo spiegando che faceva fatica a restare i piedi ma che nonostante ciò riusciva a ragionare con lucidità. Proprio per questo non è ufficiale che la causa della morte di Piero Angela sia la discopatia lombare ma si sospetta che possa aver portato a complicazioni data anche la sua età. Nel giorno della sua scomparsa sono state le fake news sul suo conto tra cui anche alcune notizie che parlavano di problemi dovuti al vaccino, ipotesi smentita seccamente.