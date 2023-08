Ron dopo moglie e figli svelato il compagno

Ron, 70 anni, è un musicista molto amato in Italia e non solo. La sua vita privata è da sempre top secret: tutto su moglie, figli e il suo stato sentimentale.

Avete mai cantato, ballato o ondeggiato un accendino ascoltando “Vorrei incontrarti tra cent’anni”? Bene, allora siete anche voi, in un certo senso, fan di Ron. Ovviamente non si tratta del suo vero nome, dato che è lo pseudonimo di Rosalino Cellamare, ma artisticamente ha scelto questo e lo chiameremo così. Perché la vita del talento è l’arte e le sue scelte vanno rispettate. Scelte che spesso hanno fatto rima anche con vita privata top secret, perché in più di 50 anni di attività si è saputo veramente poco su di lui in tal senso. Il cantante nato a Dorno ci ha tenuto particolarmente: nulla è mai davvero trapelato o ha avuto conferme, nonostante il gossip ci abbia provato tante volte a inghiottirlo. La curiosità sul suo stato sentimentale, insomma, non può essere soddisfatta, accettando quell’alone di mistero con cui il musicista ha deciso di avvolgere tutto ciò che lo riguarda al di fuori del palco.

Dopo anni di voci e indiscrezioni, oltre ad una sua presunta relazione con Lucio Dalla, la verità è diversa da quanto si è vociferato, almeno ufficialmente. Ron non ha moglie e non ha figli, e non li ha mai avuti. E più volte ha sottolineato di voler dedicare tutta la sua vita alla musica e di sentirsi completo così. Di conseguenza, deve bastare anche a noi, anche perché il cantautore di Dorno ci ha decisamente soddisfatto con i suoi iconici successi. Basta pensare a “Non abbiam bisogno di parole”, “Il gigante e la bambina”, “Stella mia”, “Tutti quanti abbiamo un angelo” e così via: semplicemente indimenticabili. Oggi Ron ha 70 anni di età e se si guarda un po’ indietro la musica non l’ha veramente mai abbandonato, da quando aveva dodici anni e iniziava le prime lezioni e i concorsi di canto. Poi sono arrivate le collaborazioni e gli incontri importanti: Renato Zero, Adriano Celentano e soprattutto Lucio Dalla. Icone del loro tempo, come Ron lo è del suo. Perché la musica è anche amore, in un senso un po’ più ampio, e a volte dobbiamo accettare che basti quella.

Ron compagno

Le voci sulla vita privata di Ron hanno portato anche a un’indiscrezione piuttosto ricorrente, ma mai confermata. I rumors sulla sua omosessualità sono arrivati puntuali nel corso degli anni e alcuni li collegano alla sua stretta collaborazione e amicizia con Lucio Dalla. Il loro legame è stato speciale di sicuro ma le voci su un’eventuale relazione non sono mai state confermate anche perché lo stesso Dalla non ha mai fatto coming out. D’altronde ci serve davvero saperlo per soddisfare la nostra curiosità o può bastare la loro arte, quella sì, immortale? In ogni caso e anche in questo caso, Ron non ha mai dato dettagli sulla sua vita privata e sulla sessualità: una scelta che va rispettata. Secondo molti, adesso ha una persona al suo fianco, una relazione stabile e con cui condividere la quotidianità, ma anche in tal senso non ci sono conferme ufficiali. Ci andrà bene anche così, e ognuno può pensarla come vuole, ma la realtà la sa solo lui.