Sabrina Scampini chi è conduttrice Controcorrente: assalto ai social

Sabrina Scampini 47 anni sta rubando la scena durante la trasmissione Controcorrente: chi è, i dettagli sulla sua carriera e la vita privata.

Talento e bravura spesso fanno rima e si uniscono in un unico assolo che assume le proporzioni del successo. È quello che sta succedendo a Sabrina Scampini, giornalista e conduttrice televisiva che, da quanto dicono i numeri, sta portando alle stelle gli ascolti di Controcorrente, trasmissione di Rete 4 che si occupa di attualità, cronaca e approfondimenti politici. In tanti pensavano che l’addio di Veronica Gentili, sempre più diretta verso Le Iene nel riassetto totale di Mediaset e della televisione italiana, avrebbe portato a un incertezza totale tra gli spettatori e, invece, Scampini sembra convincere tutti ed essere particolarmente a suo agio.

Di certo, non parliamo di una conduttrice alle prime armi. È nata a Legnano il 28 agosto del 1976 e ha 47 anni di età. Fin da ragazza sembrava avere ben chiara quale sarebbe stato il suo futuro. La conduttrice bionda di Controcorrente ha studiato, infatti, all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e, in particolare, in lingue e letterature straniere, con indirizzo in scienze della comunicazione. Inizialmente, ha trovato impiego in alcune fiction, curando più che altro la parte editoriale. Questo periodo della sua carriera è durato tre anni, poi è esplosa sulle reti Mediaset. Nel suo curriculum può vantare il lavoro a Verissimo su Canale 5, a Studio Aperto su Italia 1 e a Tempi Moderni su Rete 4. Nel 2008, invece, è passata a Videonews Mattino Cinque, un nuovo contenitore in cui la sua mano si è vista fin da subito. È diventata autrice della conduzione femminile, prima di occuparsi, un anno dopo, di Videonews Pomeriggio Cinque. Un’altra svolta è arrivata nel 2010, quando ha condotto insieme a Salvo Sottile il programma Quarto grado, su Rete 4. Nel 2013, però, Sabrina Scampini ha dovuto lasciare la conduzione, perché incinta e nello stesso anno ha dato alla luce Anita. Poco male, perché nel 2014 ha iniziato a curare Correzioni, una rubrica di Mediaset TGcom24, in cui si parla di politica e attualità, ovviamente prima dell’attuale esperienza a Controcorrente.

Sabrina Scampini marito

Se c’è una caratteristica che raffigura la bellissima conduttrice Sabrina Scampini sulla sua vita privata è la privacy. Nonostante l’assalto ai social da parte di estimatori ed estimatrici intorno alla sua sfera sentimentale ha sempre preferito mantenere un certo alone di mistero. L’ha fatto anche nel 2018 quando in molti si stavano chiedendo che fine avesse fatto e se stesse bene. Solo dopo averlo sconfitto e dopo aver terminato le cure, Scampini ha rivelato di aver avuto il cancro e di averlo sconfitto. Allo stesso modo, non ha mai davvero rivelato l’identità di suo marito, probabilmente per tenere ben riservata la sua vita oltre la tv rispetto a quella pubblica. Sappiamo, in ogni caso, che oggi è sposata e ha due figli e che Anita è il nome della primogenita. Potete seguire regolarmente sui suoi social la conduttrice di Controcorrente dove spesso pubblica foto relative la sua vita di lavoro e non solo. La trovate facilmente, basta digitare il suo nome che è anche quello del suo account Instagram. Proprio lì potete vederla anche nelle vesti di mamma, insieme ai suoi due bambini. Di certo, non smetteremo di seguirla anche su Rete 4, dove il suo successo non è destinato ad arrestarsi.