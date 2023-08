Anticipazioni La ragazza e l’ufficiale 20 agosto: vendetta Kurt su Sura

Sura sempre più vicina a Petro, Kurt Seyit non sente ragioni e rischia grosso: le anticipazioni della puntata del 20 agosto de La ragazza e l’ufficiale

La storia d’amore tra Kurt Seyit e Sura vive una brusca frenata con la ragazza che sembra sempre più vicina a Petro, nemico della coppia e pronto a scontrarsi con il luogotenente, questo e tanto altro viene rivelato dalle anticipazioni della puntata del 20 agosto della fiction La ragazza e l’ufficiale. La programmazione di Canale 5 prevede la messa in onda di tre episodi che cambieranno nuovamente le sorti della storia: Seyit sceglie di dare supporto alla resistenza che si macchia di un omicidio, un segnale della sua intenzione di non pensare ad altro nonostante le continue discussioni con Petro. Il luogotenente non sente ragioni e il supporto di Sura a Petro lo sorprende al punto tale da andare via e non proferire parole davanti a quanto visto. Il capo della Resistenza, Luftu, programma insieme a Kurt Seyit una missione con lo scopo di avere più munizioni per affrontare i soldati inglesi e inoltre lo stesso vorrebbe far conoscere all’ufficiale dello Zar la ragazza che ritiene sia perfetta per diventare la sua fidanzata, Murvet, ma puntualmente decide di non volerla vedere. Le anticipazioni del 20 agosto de La ragazza e l’ufficiale rivelano infatti che nonostante l’entrata in scena di una nuova donna, c’è sempre Sura a mettere a soqquadro i sentimenti di Kurt Seyit con l’ennesimo litigio tra i due che sembra porre fine alla storia d’amore. Nel frattempo lo scontro tra ribelli e soldati inglesi si fa sempre più duro con Burhan che viene catturato e rivela alcuni dettagli sull’organizzazione della resistenza, intanto Seyit e Celil decidono di intraprendere la missione per recuperare le armi necessarie alla lotta, ma prima di partire il luogotenente vuole salutare Sura. Anche questa volta però accade l’irreparabile: Petro si intromette getta le rose regalate dal turco insieme ad una lettera facendo credere che sia stata la donna a non voler più sentir parlare di Kurt Seyit.

Anticipazioni La ragazza e l’ufficiale 20 agosto: il ritorno di Kurt Seyit

Anche Celil parte con il cuore straziato, scopre infatti che Guzide è incinta di Yayha e così decide di andare via dandole in regalo un ciondolo ma consapevole che tra loro due non ci sarà più nulla. Ayse scopre poi che Guzide aveva deciso di lasciare Celil con una lettera. Le anticipazioni del 20 agosto de La ragazza e l’ufficiale parlano del ritorno di Seyit e Celil dopo aver portato a termine la missione per il Movimento Nazionale Turco. L’ufficiale dello Zar però non sembra voler tornare a Istanbul perché non è ancora pronto ad incontrare Sura e avere un confronto con lei. Intanto in questi due mesi Petro è sempre stato presente con la stessa Sura che riesce a mettere la giusta distanza anche se i due sono sempre più vicini. In realtà la donna pensa a Kurt Seyit e spera in un suo ritorno. Hakki vuole sposare Ayse perché sempre innamorato, la mamma Emine però non vuole ma grazie all’intervento di Murvet si riesce ad organizzare un incontro per parlare delle nozze ma come ormai ci ha abituato La ragazza e l’ufficiale anche le anticipazioni del 20 agosto nascondono un colpo di scena. Infatti arriva una proposta di matrimonio anche per Murvet che viene recapitata da un uomo a casa della stessa Emine, una proposta che sconvolge tutta la famiglia.