Neymar moglie e figli: lo strano accordo se tradisce

Neymar è uno dei migliori calciatori in circolazione, ma fa discutere tanto la sua vita privata. Tutto su fidanzata, moglie e figli del talento brasiliano.

I campioni, quelli vero, non fanno eco solo per il loro impegno e le vicende sul campo, anzi. Sono seguiti praticamente in tutto e per tutto, in ogni passo che solcano al di fuori del rettangolo verde. Se n’è lamentato a volte Cristiano Ronaldo, sicuramente non è facile neppure per Neymar. Il fenomeno brasiliano nato nel 1992 ha evidenziato da sempre qualità tecniche da fare invidia praticamente a tutti i calciatori del globo, Leo Messi a parte. Al PSG le cose per lui non sono mai andate benissimo, soprattutto perché, a parte quelli francesi, di trofei internazionali non ne sono arrivati. Allo stesso tempo, in Europa e soprattutto in Brasile, nessuno ha mai smesso di sottolineare la sua vita da festaiolo e donnaiolo convinto.

Negli anni ha iniziato e chiuso tantissime relazioni con donne bellissime, ma alcune hanno lasciato il segno più di altre. Neymar attualmente non ha una moglie, ma bisogna tornare indietro a più di dieci anni fa per trovare la compagna che ha cambiato la sua vita in maniera indelebile. La storia con Caroline Dantas, infatti, ha dato i suoi frutti e il 24 agosto 2011 l’attaccante ha avuto il suo primo figlio. Di solito non se ne parla tanto, soprattutto tra i confini europei, ma si chiama Davi Lucca da Silva Santos e sta per compiere dodici anni. Ah, è nato in Brasile, giusto per la cronaca. La relazione con Caroline poi si è conclusa e ora Neymar ha un’altra fidanzata, Bruna Biancardi. Stavolta la loro unione sembra andare a gonfie vele, nonostante i portali di gossip accostino al talento brasiliano di volta in volta influencer e modelle di turno. Biancardi, però, sembra capirlo particolarmente bene ed è una donna più matura e strutturata: ha 29 anni e 5 milioni di follower, tanto che il lavoro da influencer ormai sembra essere la sua più grande occupazione. Inoltre, è attualmente incinta e presto dovrebbe dare alla luce il secondo figlio di Neymar. Non è esattamente un dettaglio per giudicare la solidità di una relazione, anche se riguarda un fenomeno del calcio abbastanza instabile sotto questo punto di vista.

Neymar e Bruna Biancardi: lo strano accordo per il tradimento

Negli scorsi mesi, i media brasiliani, francesi e spagnoli hanno lanciato la notizia di un accordo piuttosto singolare che il brasiliano avrebbe stretto con la sua fidanzata. Per andare incontro alla sua indole, Bruna avrebbe accettato le relazioni occasionali di Neymar con altre donne, ma a condizioni ben precise. Innanzitutto, non devono essere prostitute e poi non deve baciarle in bocca e utilizzare il preservativo. Se l’attaccante rispetta queste condizioni, allora qualche scappatella gli è concessa. C’è da dire che la storia dai due è da sempre piuttosto tormentata: la loro relazione si è interrotta più volte, ma poi sono tornati insieme. Non sappiamo se quest’accordo basti per sugellare la loro unione, ma un figlio, il secondo per Neymar, potrebbe legarli ancora di più.