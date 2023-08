Ballando con le Stelle ufficiale il primo concorrente: vi piace?

Milly Carlucci ha sorpreso tutti a Ferragosto con il primo spoiler su Ballando con le stelle 2023: ufficiale il primo concorrente e la bordocampista

Sta per tornare Ballando con le Stelle con l’edizione del 2023 pronta a fare scintille. Per la prima volta nella storia del longevo programma Rai, Milly Carlucci nel pieno dell’estate ha già deciso di annunciare il primo concorrente ufficiale probabilmente per recuperare terreno dopo la questione giuria. La stessa padrona di casa non ha infatti nascosto che i giurati Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto non sono stati ancora confermati, così come i bordocampisti Sara Di Vaira, Simone Di Pasquale, Alberto Matano e la voce del popolo Rossella Erra. Questo non significa che da ottobre non vedremo nel sabato sera di Raiuno questi volti ma che qualcuno potrebbe lasciar spazio a nuovi personaggi pronti a dividere il pubblico e a giudicare i concorrenti in gara palette alla mano. Si era vociferato, soprattutto dopo l’addio a Mediaset, di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle 2023 come nuova concorrente o giurata, un’ipotesi poi caduta nel vuoto anche se Milly Carlucci non aveva negato che in passato c’erano stati dei contatti con l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque che oggi ha lasciato il posto a Myrta Merlino. Un altro nome caldo è quello di Demet Ozdemir, tornata alla ribalta della popolarità televisiva in Italia grazie al successo di My Home My Destiny di cui è protagonista. Anche in questo caso si è fatta un po’ di confusione visto che è più vicina ad un nuovo progetto Mediaset con Can Yaman che partecipare al dancing show della rivale Raiuno.

Ballando con le Stelle 2023: l’annuncio di Milly Carlucci

Il primo concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle 2023 è Ricky Tognazzi che aveva già partecipato nella scorsa edizione come ballerino per una notte insieme alla moglie Simona Izzo. Con lui ci sono altre sorprese annunciate sui social del programma. Su Twitter impazza l’ipotesi Kıvanç Tatlıtuğ, sex symbol turco salito alla ribalta in questa estate 2023 grazie al successo di La ragazza e l’ufficiale anche in questo trasmesso da Canale 5. L’idea nasce perché la serie è in realtà del 2014 e quindi non dovrebbe blindare colui che interpreta Kurt Seyit come volto Mediaset cosa che invece riguarda Can Yaman pronto a tornare anche con Viola come il mare 2. Non ci sono però conferme sulla possibilità di vedere Kıvanç Tatlıtuğ come concorrente di Ballando con le Stelle 2023 ma la speranza delle fan resta viva. La vera novità, già ufficializzata sui social, riguarda invece una nuova bordocampista che entra nel cast del dancing show condotto da Milly Carlucci. Si tratta di Simona Izzo, moglie di Ricky Tognazzi, annunciata con un post nel suo nuovo ruolo. Anche in questo caso ovviamente si tratta di un ritorno perché la stessa regista aveva partecipato come ospite nella scorsa edizione e così insieme al marito torna per far parte del programma. A questo punto i fan del programma ipotizzano che tra i concorrenti potrebbero esserci anche Wanda Nara, anche lei ballerina per una notte nell’edizione 2022, così come Paola Perego, volto Rai, e Carlotta Mantovan, moglie del compianto Fabrizio Frizzi.