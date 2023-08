Quando riprende Terra Amara: la data è un caso

Terra Amara continua a riscuotere grande successo tra il pubblico di Canale 5: quando riprende e quando finirà la soap

È ferragosto anche per le soap e l’intrattenimento di Canale 5 che deve prendersi una piccola pausa. Per per gli appassionati di Terra Amara però l’attesa sarà più lunga del previsto infatti dovranno separarsi dalla soap per più di una settimana. L’ultima puntata inedita è andata in onda l’11 agosto, poi sono iniziate le repliche, dal 13 agosto, un modo per permettere a chi non è riuscito a seguire tutte le puntate di riprendere il filo ed essere pronti per il ritorno della soap turca. Non temete perché il tempo che ci terrà separati da Zuleyha e dagli altri protagonisti sarà, quindi, veramente poco e intanto potrete godervi le settimane cruciali dell’estate, per poi rituffarvi a bomba sulle vicende della serie tv turca.

La data di quando riprende Terra Amara è diventato un piccolo caso perché nelle ultime settimane prima della pausa si era vociferato di un grande ritorno in prima serata per conoscere le vicende di Demir, Zuleyha e Ylmaz. Le intenzioni iniziali, secondo alcune fonti, erano quelle da parte di Canale 5 di proporre per la prima volta Terra Amara come appuntamento settimanale in prima serata, una giusta collocazione dato il grande successo ottenuto in un orario decisamente difficile. In realtà questa ipotesi sembra essere stata messa da parte e ad oggi non si conoscono i motivi e se prima o poi Mediaset deciderà di tornare sui suoi passi, sempre se ci sia stata realmente la volontà di cambiare collocazione alla soap turca. Quando riprende Terra Amara è quindi previsto per il 21 agosto quando ricomincerà al solito orario, 14,45, su Canale 5. Ma a che punto siamo arrivati e soprattutto cosa succederà a partire dal 21 agosto? Ci eravamo lasciati con la morte di Hunkar che avrà inevitabilmente conseguenze molto importanti sul destino di tutti i personaggio e sulla piega che prenderanno gli eventi. Prima della pausa, c’era grande incertezza su cosa fosse davvero successo e con un solo dato di fatto: la madre di Demir non si trova più, scatenando grande ansia nella popolazione. L’uomo, quindi, farà di tutto per trovarla e per sapere come siano andate davvero le cose, ma attenzione ai sentimenti che lo animeranno quando dovrà incontrare il suo tragico destino. Viene da sé che le puntate che seguiranno lo stop estivo saranno particolarmente importanti per capire come finirà la storia e se finalmente i protagonisti principali riusciranno a sapere la verità e a trovare una felicità che per loro sembra non essere possibile. Certo, di cose ne abbiamo viste in questa serie che si sta avviando pian piano alla sua conclusione.

Terra Amara quando finisce

Eh già, perché i produttori di Terra Amara hanno fatto sapere che la quarta stagione sarà l’ultima della serie. Il gran finale, quindi, è sempre più vicino e potrebbe lasciare tutti di stucco. Canale 5, visto i grandi ascolti che sta ottenendo la soap arrivando addirittura al 27% di share in daytime, ha allungato il tempo di permanenza nella sua programmazione. Infatti, a giugno ha deciso di cancellare gli appuntamenti più lunghi, quelli del weekend, per sostituirli con delle repliche. In questa maniera, l’ultima stagione cadrà nel 2024 e sarà proprio a quel punto, probabilmente intorno alla primavera inoltrata che, anche in Italia, sapremo come finirà questa appassionante soap, ricca di colpi di scena, e che sta tenendo tutti con il fiato sospeso. Bisognerà pazientare un po’, quindi, per sapere come si sistemeranno tutte le caselle del puzzle e in Turchia già sono molto più avanti, ma intanto possiamo goderci tutto ciò che è successo nelle repliche, poi nelle puntate inedite che dal prossimo lunedì torneranno ad andare in onda.