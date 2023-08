Alessia Ventura compagno attuale: un calciatore noto al mondo del gossip

Alessia Ventura, 43 anni, ha avuto con il suo compagno Gabriele Schembari una figlia nel 2021 di nome Ginevra: la vita privata oggi della conduttrice di Radio Bruno Estate

Alessia Ventura oggi continua ad essere protagonista in TV al timone di numerosi programmi da Radio Bruno Estate alla presentazione di eventi accanto al suo compagno calciatore. Ex Letterina, il passato sentimentale nei primi anni 2000 fu al centro del gossip come storica ex di Pippo Inzaghi prima che il calciatore diventasse papà con Angela Robusti. Tra gli amori noti della conduttrice figura anche un flirt con Tomaso Trussardi, ex marito di Michelle Hunziker. Insieme al lato professionale, essendo una show girl affermata i telespettatori si chiedono come stia andando la vita privata del già volto di Mezzogiorno in Famiglia. Oltre all’amore dei suo fans che non smettono di seguirla su Instagram e in tutte le sue attività lavorative, c’è anche quello del compagno attuale di Alessia Ventura che è con Gabriele Schembari. Parliamo di un ex calciatore, precisamente portiere di ruolo, che ha militato tra i dilettanti e in Serie C, facendo la sua fortuna nel Ragusa Calcio. Oggi il compagno dell’ex letterina lavora come imprenditore nel settore della compravendita di autoveicoli. Attualmente Schembari e la sua non ancora moglie, dato che non sono sposati, vivono in Sicilia insieme ai loro figli. Per lui infatti Alessia Ventura ha deciso di lasciare la sua vita a Milano e di trasferirsi al sud. Secondo i rumors che man mano sono arrivati dal web, l’incontro della coppia è avvenuto a Ravenna alcuni anni fa a una cena di amici in comune. Da lì evidentemente è scoccata la scintilla e Gabriele ha iniziato un corteggiamento serrato nei confronti di Alessia, che poi è andato a buon fine. L’ex portiere, padre dei figli della conduttrice di Yoga Radio Bruno Estate, è un nome noto nel mondo del gossip dato che ha avuto relazioni con persone famose. Prima di legarsi ad Alessia Ventura infatti ha avuto un figlio, ora 13enne, dalla sua ex moglie e poi un fidanzamento sulla bocca di tutti con Francesca Piccinini, tra le pallavoliste più famose in Italia.

Alessia Ventura figli

L’amore per il compagno non è l’unico della vita della Ventura. Il 27 aprile del 2021, infatti, è diventata mamma per la prima volta, all’età di 41 anni di una bambina che lei e Gabriele Schembari hanno deciso di chiamare Ginevra. Inizialmente la cugina di Luca Argentero era restia nel postare su Instagram foto di sua figlia mostrandola in primo piano ma poi ha deciso di festeggiare insieme ai suoi followers il primo mese di vita della sua Ginevra. Da quel momento è stato un crescendo dove la conduttrice ha scelto di condividere la sua nuova vita da mamma mostrandoci la sua routine con una neonata che nel frattempo è cresciuta: l’allattamento, la sveglia al mattino, la passeggiata in carrozzino e poi i compleanni, come quello di due anni festeggiato con uno scatto di famiglia su Instagram. Oggi Ginevra ha infatti due anni ed è una splendida bambina bionda con gli occhi scuri che adora il suo cane e ama il mare. Per la cronaca Alessia Ventura non è cugina o parente di Simona Ventura ma di Luca Argentero che lei stessa ha iscritto al Grande Fratello, reality che ha poi lanciato la carriera dell’attore di DOC.