Diletta Leotta mamma dove ha partorito: come si chiama la figlia un caso

Diletta Leotta non è più incinta, ora è mamma all’età di 32 anni. Il nome scelto per la figlia con Loris Karius non è quello che si aspettava

Dopo nove mesi di gravidanza vissuti h24 sui social e in televisione tra Dazn e interviste, oltre ad un podcast creato ad hoc “Mamma dilettante” in attesa dell’arrivo di sua figlia, Diletta Leotta ha partorito il 16 agosto alle ore 8.47. È stata una veggente visto che ha predetto la data del suo parto meglio di ginecologa e ostetrica quando aveva annunciato a Verissimo che era certa che la piccola sarebbe nata nel giorno del suo compleanno. E così è stato. Mamma e figlia dunque festeggeranno nello stesso giorno come in un film. Dove ha partorito Diletta Leotta è l’ospedale San Raffaele di Milano che aveva scelto già ad inizio gravidanza perché l’equipe che l’ha supportata durante la sua gestazione era del capoluogo lombardo dove vive attualmente anche se ha trascorso gran parte dell’ultimo periodo con il suo pancione iin vacanza in Sicilia, sua terra d’origine, per rilassarsi dal duro lavoro fatto durante i weekend del campionato di serie A sui maggiori stadi italiani come volto di punta di DAZN. Fino a tre giorni fa la giornalista sportiva amava condividere scatti della sua estate tra l’isola di Ortigia, il lago di Como e l’itinerario del bellissimo mare dell’isola che ne ha visto i natali. Accanto a lei il suo compagno Loris Karius, 30 anni, attualmente portiere del Newcastle dopo il rinnovo arrivato qualche mese fa e che lo porterà a giocare per un’altra stagione in Inghilterra con uno stipendio di circa un milione di euro. Il biondo fidanzato della Leotta ha assistito probabilmente anche al momento del parto visto che è apparso subito nel battesimo social della loro figlia con in mano una torta e una candelina per festeggiare il compleanno della sua compagna e il fatto che sia diventata mamma con la nascita più attesa d’Italia.

Diletta Leotta nome figlia

Il nome della figlia di Diletta Leotta è Aria, come risulta da una foto e didascalia postata dalla conduttrice e Loris Karius in condivisione su Instagram. Visto che lei è sempre stata molto trasparente e ha tenuto a raccontare tutto sulla sua gravidanza, ha spiegato anche perché la scelta di come chiamare la sua bambina è diventata un piccolo caso in famiglia. Inizialmente infatti il volto di DAZN che ha partecipato anche alla festa scudetto del Napoli voleva chiamare la sua prima figlia come la mamma e cioè Ofelia, la 32enne ha infatti sul braccio un tatuaggio che riporta proprio il nome della sua adorata genitrice che avrebbe poi assunto un valore ancora più importante se la piccola avesse portato lo stesso nome. La decisione però è stata vietata dalla stessa mamma che non ha voluto che sua nipote portasse il nome Ofelia. Per questo la coppia ha deciso di optare per un altro nome e ha scelto di chiamare la bambina Aria, mantenendo il segreto fino alla nascita nonostante le numerose interviste e un dettagliato podcast che ha raccontato il suo percorso nel diventare mamma.