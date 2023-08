Leopoldo Mastelloni oggi che fine ha fatto: la scelta

Leopoldo Mastelloni, 78 anni, oggi è un opinionista televisivo da anni lontano da palcoscenici importanti a causa di una bestemmia. Annunciò di essere povero e di pensare al suicidio

Guardando le canzoni interpretate da Leopoldo Mastelloni come Ritmo Italiano o le sue grandi performance come attore teatrale con una carriera di oltre 50 anni, scatta lecito pensare non vedendolo protagonista di programmi di spicco della Rai o di Mediaset domandarsi che fine ha fatto e oggi dove vive dopo le frasi shock di anni addietro riguardo il suo essere povero con una pensione da fame e al pensiero al suicidio. L’esilio dalla televisione che conta del napoletano dichiaratamente omosessuale nasce da una vecchia storia di bestemmia, era il 1985 quando nel corso del programma Blitz di Gianni Minà rispondendo alle domande dell’inviata Stella Pende presente ad una sua esibizione a Lido di Camaiore bestemmiò in diretta perché alterato dalle battute di stampo omofobo di alcuni presenti in studio. Le conseguenze furono abnormi infatti nonostante fosse stato assolto anche in Cassazione si scatenò un putiferio fino a trasformarlo in un caso politico che arrivò a riaprire il processo con lo stesso risultato: il reato di vilipendio alla religione non sussisteva. Leopoldo Mastelloni però pagò lo stesso questo errore e non mise mai più piede nelle trasmissioni della tv di Stato. Stella Pende ebbe un lungo periodo di sospensione e il programma Blitz di Gianni Minà fu chiuso. Dopo 8 anni l’attore teatrale tornò alla ribalta per uno scherzo diventato virale da parte della trasmissione Scherzi a Parte ma subito dopo tornò nell’oblio. Successivamente furono necessari 20 anni dal caso bestemmia per rivedere Leopoldo Mastelloni come opinionista da Barbara D’Urso e quindi in un programma Mediaset. Fece scalpore la sua intervista in cui l’attore teatrale dichiarò di essere povero, di percepire una pensione di 625 euro al mese e che se non ci fossero stati gli amici ad aiutarlo la soluzione al suo stato di indigenza sarebbe stato il suicidio.

Leopoldo Mastelloni oggi dove vive

Da quel momento ha girato diverse trasmissioni mettendo di nuovo piede anche in Rai dopo che per anni non lo ha fatto lavorare per parlare della sua storia personale. Leopoldo Mastelloni oggi vive a Napoli e fa l’opinionista televisivo, ha partecipato a Non è l’Arena in cui ha attaccato il reddito di cittadinanza ed è stato a Storie Italiane su Raiuno condotto da Eleonora Daniele e ai Fatti Vostri su Raidue intervistato da Salvo Sottile. Di recente è apparso sempre nel ruolo di opinionista al programma Estate in Diretta con Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini. A sorpresa come annunciato anche sui canali social dell’artista sia su Instagram che su Facebook, comunque poco aggiornati riguardo la sua vita privata, Leopoldo Mastelloni è stato protagonista anche di una puntata monografica di Techetechete che ha ripercorso la sua carriera dagli esordi fino alle ultime apparizioni televisive, una rubrica del preserale di Raiduno dal titolo Il volto, la maschera scelto per fare riferimento al suo talento da istrione e firmata da Massimiliano Canè. L’omaggio arriva a ben 38 anni di distanza dall’espulsione dalla Rai. Non sappiamo attualmente se Leopoldo Mastelloni abbia un compagno o se sia single.