Morto attore Trono di Spade: chi era Darren Kent e causa morte

È morto l’attore del Trono di Spade Darren Kent: chi era nella serie tv cult e la causa della morte dell’interprete originario dell’Essex

Oggi è morto un attore del Trono di Spade, si tratta di Darren Kent, 36 anni. L’annuncio ufficiale è arrivato attraverso un messaggio sui social pubblicato dalla sua agenzia che ha spiegato come accanto all’interprete londinese erano presenti i familiari e il suo migliore amore. Darren Kent ha partecipato come guest star a popolari serie televisive britanniche come “EastEnders” e “Shameless” ma è salito alla ribalta internazionale grazie ad un ruolo particolare nella serie tratta dalla saga scritta da George R. R. Martin. L’attore nato nell’Essex, nel Regno Unito, ha esordito nel 2008 con il film “Mirrors” e nel 2012 con Kristen Stewart, Chris Hemsworth e Charlize Theron nel film d’azione “Snow White and the Huntsman”. “Darren non era solo un attore, regista e scrittore di talento, ma era davvero una delle persone più gentili che abbia mai avuto il piacere di incontrare”, è stato scritto dal suo rappresentante “È stato un privilegio e un piacere aver fatto parte del suo viaggio”. Darren Kent ha lavorato con la star di “24” Kiefer Sutherland e con Dominic West di “The Crown” inoltre è apparso nel film “Dungeons and Dragons”. Da quando è stata annunciata la notizia della morte dell’attore, molti colleghi e amici gli hanno dedicato un pensiero. In particolare la Mushroom Theatre Company ha pubblicato un tributo in suo onore, mentre il collega Lee Mead lo ha descritto come un essere umano straordinario e speciale. La regista Jane Gull ha sottolineato il privilegio di essere suo amico, così come lo sceneggiatore e amico Ben Trebilcook.

Darren Kent chi era nel Trono di Spade

L’attore morto del Trono di Spade, Darren Kent, era diventato popolare proprio grazie alla sua interpretazione in un episodio del 2014 dove ha vestito i panni di un capraio di Slavers Bay. La sua presenza e la sua capacità ha attirato subito i fan della saga e ha permesso allo stesso di ottenere numerosi ruoli e farsi valere nel settore cinematografico. Darren Kent è apparso nel finale della quarta stagione dell’epica serie fantasy della HBO , “The Children”, dove il suo personaggio appare nella sala del trono di Daenerys a Slaver’s Bay per mostrare il corpo carbonizzato di sua figlia Zalla a causa dei suoi draghi. Proprio per questo motivo Daenerys rinchiude i suoi due draghi rimanenti in modo che non causino il caos nella sua terra appena acquisita. Le cause della morte di Darren Kent non sono state ufficialmente diramate ma alcune fonti sostengono che sia morto a causa delle complicazioni avute dopo una lunga battaglia contro l’osteoporosi, l’artrite e una rarissima malattia della pelle. Sebbene i dettagli sul disturbo della pelle non siano disponibili, era simile a quello di cui soffriva il suo personaggio in Sunny Boy, come riportato da People. Nonostante la sua breve carriera l’attore aveva ottenuto numerosi riconoscimenti ed era amatissimo da colleghi e esperti del settore, inoltre Darren Kent ha vinto il premio come miglior attore ai Van D’or Awards proprio per il suo ruolo in Sunnyboy.