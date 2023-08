Tony Hadley infortunato: come è caduto e come sta

Tony Hadley è stato piuttosto sfortunato ieri prima di un concerto in Calabria. Il noto cantante britannico è caduto: come sta e com’è finita la serata.

Tony Hadley è abituato a intrattenere il pubblico con la sua musica soave che non manca praticamente mai di emozionare il pubblico. Ieri, però, il cantante ha vissuto momenti non proprio facili prima di salire sul palco e si trovava proprio in Italia. Per chi non lo conoscesse, si tratta dell’ex frontman degli Spandau Ballet che, però, da ormai molti anni, ha deciso di proseguire da solo e ha praticato un’ottima carriera come solista. Ma tornando a ieri, e in particolare a Palmi in Calabria, c’era grande attesa per vedere la sua energia sul palco. Peccato che Hadley abbia dovuto fare i conti con un incidente piuttosto spiacevole, balzato agli onori della cronaca tra la tarda serata di ieri e la mattinata di oggi. Prima di salire sul palco, infatti, ha avuto un vero e proprio infortunio in camerino. Il 63enne nato a Londra è scivolato e potrebbe aver riportato addirittura la rottura del menisco, o almeno questo è il primo sospetto diagnostico. Durante la giornata di oggi, dovremmo saperne molto di più, dato che erano previsti gli accertamenti medici del caso a Lamezia Terme. Certo, non ci voleva, nonostante poi il cantante abbia fatto di tutto per non far ricadere lo sfortunato atteso sul pubblico arrivato a Palmi.

Infatti, da grande protagonista qual è, ha stretto i denti e ha deciso di non rimandare il concerto. Anzi, si è presentato sul palco munito di sgabello e una vistosa fasciatura sul ginocchio interessato, grazie ai quali ha potuto ugualmente esibirsi. Ora c’è apprensione per le sue condizioni, soprattutto per gli appuntamenti in programma nel prossimo futuro. Ricordiamo che Hadley ha ricevuto il Riccio d’Argento di Fatti di Musica di Ruggero Pegna come Music Legends Award: potete intuirlo facilmente, si tratta di un premio riservato ai veri e propri miti del panorama musicale mondiale.

Tony Hadley Palmi

Come vi abbiamo detto, il concerto si è svolto a Palmi, in provincia di Reggio Calabria, precisamente a Piazza I Maggio. L’evento ha suscitato grande attesa in tutto lo stivale d’Italia, tanto che, nel pieno di Ferragosto, addirittura 20 mila persone hanno deciso di dare priorità a uno dei miti della musica mondiale e tralasciare per un anno grigliate e bevute con gli amici. Anche perché l’arrivo dell’artista era dovuto ai festeggiamenti per la Varia. Nessuno si aspettava di vederlo in quelle condizioni, questo è sicuro, ma lo spettacolo canoro non è mancato. Hadley può essere considerato a tutti gli effetti il leader del filone New Romantic e anche ieri sera era accompagnato dalla tradizionale band inglese che lo segue praticamente fin da quando ha intrapreso la carriera da solista, più o meno trent’anni fa. Quest’infortunio, che di solito capita agli sportivi, proprio non ci voleva e sta tenendo in apprensione tutti i fan: c’è il timore che dopo Palmi non lo vedremo sul palco per un po’ di tempo.