Nunzia De Girolamo malore: sviene a Estate in diretta il motivo VIDEO

Nunzia De Girolamo, 47 anni, ha accusato un malore durante Estate in diretta: cosa è successo alla conduttrice ed ex politica

Piccolo inconveniente per Nunzia De Girolamo che ha avuto un malore prima della puntata del 16 agosto del programma Estate in diretta. L’ex politica è alla conduzione del noto programma insieme a Gianluca Semprini ed è stata lei stessa a metterci al corrente di come sono andate le cose prima di iniziare a scorporare i vari temi di giornata. Per fortuna, ha potuto farlo con il sorriso e dopo essersi ripresa. Inevitabile nascondere quanto accaduto proprio perché i due conduttori hanno presentato da seduti, e in particolare su due poltroncine, mentre di solito restano semplicemente in piedi. La conduttrice ha spiegato chiaramente il motivo di questo cambiamento, rivelando il retroscena curioso e spiacevole a tutti i telespettatori. Infatti incalzata dal suo compagno di viaggio in questa edizione di Estate in Diretta, ha deciso subito di vuotare il sacco su cosa le fosse davvero successo. Nunzia De Girolamo ha spiegato del suo malore e di essere svenuta, la scelta di iniziare la trasmissione seduti sulle poltroncine è stata proprio di Gianluca Semprini che ha cercato così di mettere a proprio agio la collega e di farla riprendere con tranquillità.

Nunzia De Girolamo malore: cosa è successo

Quando la padrona di casa di Ciao Maschio ha deciso di spiegare del suo malore le cose andavano già decisamente meglio, tanto che ha potuto anche scherzare su cosa fosse successo, dicendo con lo sguardo rivolto alla telecamera e con qualche risata per alleggerire il momento: “Mamma, ora sto bene”. Ha chiuso, poi, rassicurando tutti definitivamente. Non ci sono video del malore di Nunzia De Girolamo proprio perché quanto accaduto è avvenuto a telecamere spente. La trasmissione è continuata senza intoppi e la stessa conduttrice ha spiegato di aver bevuto una buona bevanda per riprendere le forze e portare avanti il suo lavoro. I motivi del malore non si conoscono ufficialmente, ma potrebbe essere dovuto semplicemente a una buona dose di stanchezza accumulata per via del caldo e della mancanza di riposo, dato che l’ex politica ha anche lavorato a Ferragosto e nel pieno dell’estate. Con l’aumento delle temperature degli ultimi giorni, Nunzia De Girolamo avrà avuto un calo di zuccheri che ha portato al leggero malore. Prosegue quindi senza fermarsi l’impegno su Raiuno in Estate in Diretta versione de La Vita in Diretta per il periodo estivo. Per l’ex ministro è stato già un grosso cambiamento, ma in molti sostengono che Nunzia De Girolamo potrebbe presto approdare su Rai 3 e ottenere la conduzione del talk show del martedì sera dopo l’ottimo esperimento Ciao Maschio. Non sarebbe affatto un successo banale, dato che prenderebbe il posto di Bianca Berlinguer, una colonna delle rete per anni, che ora è passata a Mediaset. Di certo, non le mancherebbero le capacità, visto i suoi trascorsi in politica (anche in prima linea) e le esperienze positive che sta maturando sul piccolo schermo. Incidenti di percorso a parte, la sua carriera televisiva sembra solo agli inizi.