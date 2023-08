Bjorn Borg oggi che fine ha fatto ex marito Loredana Bertè: che dramma

Cosa fa oggi e come sta Bjorn Borg, 67 anni, tennista ex marito di Loredana Bertè. La coniuge e le foto di come è diventato

Vincitore di 66 titoli in carriera, Bjorn Borg è uno dei tennisti più famosi nella storia dello sport e in Italia ha acquisito ulteriore popolarità per la sua relazione con Loredana Bertè con cui è stato sposato per quattro anni dal 1989 al 1993. Una storia d’amore che all’epoca aveva attirato i tabloid internazionali e che successivamente è stata raccontata con minuziosi dettagli dalla stessa cantante nella sua autobiografia dove ha attaccato l’ex tennista accusandolo di abusare di droghe e di aver sfiorato l’overdose al punto da richiedere un ricovero urgente in ospedale. Oggi Bjorn Borg è felicemente sposato con Patricia Ostfeld la sua terza moglie ed è padre di Leo Borg, il suo secondo figlio. Del primo non si hanno molte notizie, l’unica cosa certa è che sia stato concepito dopo una gara di maglietta bagnata con Jannike Bjorling, all’epoca adolescente. Dopo aver lasciato il tennis giocato, Bjorn Borg è tornato periodicamente a frequentare il mondo che lo ha reso famoso, infatti è capitano del Team Europe per la Laver Cup, ama interagire con i giocatori di oggi, ma ha ammesso che non gioca più molto ammettendo che fisicamente non è all’altezza e che rischia di rimanere paralizzato. Nel frattempo ha una sua linea di moda di biancheria intima che porta il suo nome, un marchio che vale circa 28,5 milioni di dollari. Oggi Bjorn Borg vive in un appartamento a Norrmalm, nel centro di Stoccolma, insieme a sua moglie.

Bjorn Borg Loredana Bertè matrimonio

La vita privata di Bjorn Borg è sempre stata decisamente complicata soprattutto dopo aver lasciato il tennis. Nel 1980 ha sposato la collega Mariana Simionescu ma si sono separati dopo quattro anni. La donna oggi vive a Monaco e ha più volte rivelato che Borg era l’amore della sua vita. Dopo essere diventato padre, ha conosciuto quella che diventerà la sua seconda moglie e che aumenterà l’attenzione del gossip sulle sue vicende personali. Il matrimonio di Bjorn Borg e Loredana Bertè è ancora oggi iconico per la scelta da parte di entrambi di indossare il colore rosso, il tennista con un completo interamente di quel colore e la cantante con il velo. La cerimonia religiosa è avvenuta in una chiesa protestante a Milano e successivamente si è tenuto il rito civile celebrato presso il municipio di Palazzo Marino. In quel periodo Loredana Bertè ha rivelato che suo marito era irrimediabilmente dipendente da cocaina e amava frequentare prostitute, un dramma che ha caratterizzato la loro relazione.

Nella sua autobiografia ha raccontato che una volta Borg le chiese cinque milioni di lire per procurarsi un pacchetto di Rohypnol, conosciuta come droga per le violenze. Inoltre ha raccontato anche che l’ex tennista aveva avuto un’overdose di farmaci che lo ha portato ad un ricovero d’urgenza in ospedale a Milano, episodio avvenuto prima del loro matrimonio. Nel libro la cantante di Non sono una signora ha anche spiegato che Bjorn Borg avrebbe cercato di convincerla ad avere rapporti con altri. Le cause del divorzio tra Loredana Bertè e l’ex tennista sono ovviamente i tanti tradimenti e anche una particolare festa organizzata dal marito che decise di affitare l’intero piano di un albergo e trascorrere l’intero notte con prostitute.