Anticipazioni La ragazza e l’ufficiale 27 agosto: matrimonio scandalo

Le anticipazioni del 27 agosto de La ragazza e l’ufficiale gettano ombre sulla relazione tra Seyit e Sura: l’ufficiale prende una decisione clamorosa

Colpo di scena nelle anticipazioni da La ragazza e l’ufficiale della puntata del 27 agosto: Seyit prende una decisione inaspettata che pone seri dubbi sui suoi sentimenti nei confronti di Sura e mina ancora di più il futuro della coppia. Inaspettatamente dopo i tanti ostacoli che si sono posti tra i due e lo stesso protagonista interpretato da Kıvanç Tatlıtuğ a scegliere di cambiare le sorti della sua vita. Gli episodi de La ragazza e l’ufficiale che andranno in onda il 27 agosto saranno il numero 37 e 38 e questo non fa altro che aumentare ulteriormente le attese su ciò che accadrà nel gran finale della serie ispirata dai libri Kurt Seyt & Shura e Kurt Seyt & Murka pubblicati negli anni Novanta. Le anticipazioni rivelano che Seyit ha deciso di sposare Murvet e si presenta così da Emine, mamma della donna che vuole portare all’altare, per chiedere ufficialmente la sua mano. La scelta dell’ufficiale dello Zar spiazza tutti perché inaspettata ma è la stessa madre a non volere che Kurt Seyit diventi il marito di sua figlia. Il motivo che spinge Emine a rifiutare la proposta è che non vuole che Murvet si possa sposare con un uomo che ha un’amante. Kurt non ci sta e reagisce male al rifiuto della donna e non accetta che Sura venga identificata in questo modo, un dettaglio che fa riflettere sui suoi veri sentimenti. Nel frattempo però la proposta è di dominio pubblico e arriva anche ad Alya che decide di rivelare tutto a Sura. Le anticipazioni de La ragazza e l’ufficiale del 27 agosto raccontano che però anche la giovane russa si allontana da Kurt perché conosce Serge, figlio di un produttore di profumi e il ragazzo ha un colpo di fulmine grazie all’avvenenza di quella che spera diventi la sua fidanzata.

Anticipazioni La ragazza e l’ufficiale 27 agosto: Kurt Seyit si sposa

Mentre Binnaz spinge per portare Emine a Pera e permettere che la mano di Ayse venga chiesta rispettando la tradizione, Kurt Seyit si avvicina sempre di più a Murvet anche perché resta ferito perché impegnato a difendere Burhan. L’ufficiale trascorre così la notte da Loftu in dolce compagnia alimentando ulteriormente la passione tra loro. Le anticipazioni de La ragazza e l’ufficiale raccontano anche di una tragedia che colpisce Guzide che a causa di un incidente perde il proprio bambino. La donna vuole chiudere la relazione con Celil ma scopre Ayse che decide di minacciarla e di rivelare tutto a Yahya, così per rincorrerla viene travolta da una carrozza. Nel frattempo Kurt Seyit regala al popolo i gioielli rubati e presenti nel magazzino di Petro e Billy, refurtiva che riesce a trovare grazie ad Alya. Le vicende de La ragazza e l’ufficiale accelerano improvvisamente con Emine che grazie all’intervento di Lutfu concede in sposa sua figlia a Kurt Seyit. Si celebrano così due matrimoni quello dell’ufficiale con Murvet e quello di Hakki e Ayese. Petro e Tina riescono fino alla fine di non far sapere a Sura cosa sta succedendo ma la donna scopre l’incredibile evento e si precipita sul luogo del matrimonio. Arriva però troppo tardi perché Kurt Seyit, l’uomo che ama, ha già detto sì.