L’Allieva 4 non si farà: dopo il matrimonio c’era la storia già scritta

L’Allieva 3 finisce con il matrimonio di Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Non ci sarà mai una quarta stagione come confermato dagli attori ma c’era una trama

L’Allieva è una fiction RAI andata in onda con la prima puntata nel 2016, fin da subito fu un successo con oltre 5 milioni di telespettatori di media e con un gran finale della terza stagione che ha chiuso il cerchio sulla relazione tra Alice Allevi e Claudio Conforti l’8 novembre 2020. La serie infatti con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale nei panni di un medico legale e della sua allieva finisce con il matrimonio celebrato dopo un lungo tentennamento e un rinvio e gli sposi che partono verso il loro viaggio di nozze colmi di felicità e ancora più consapevoli del loro grande amore. Dunque Claudio e Alice si mettono insieme definitivamente alla fine diventando marito e moglie ma i telespettatori non vedranno mai cosa sarebbe successo dopo il matrimonio della coppia più amata degli ultimi anni delle fiction di casa Rai. L’Allieva 4 non si farà ed è una certezza a distanza di anni dalla chiusura di stagione, il motivo rifacendosi alle dichiarazioni all’epoca sia di Alessandra Mastronardi che di Lino Guanciale è relativo al desiderio degli attori protagonisti di non tornare più a girare nei panni dei medici legali tanto amati quanto ingombranti perché gli interpreti in quella fase della loro carriera erano impegnati in nuove idee e nuovi progetti. Probabilmente la già Eva dei Cesaroni per coltivare la sua carriera internazionale in rampa di lancio, mentre l’ex protagonista di Che Dio Ci Aiuti per lavorare ad altre storie come avvenuto con Noi, Sopravvissuti e Il Commissario Ricciardi.

L’Allieva 4 cosa succede a Alice e Claudio

Nonostante il rifiuto di girare una nuova stagione, la sceneggiatura de L’Allieva 4 era stata già scritta e così è possibile conoscere, anche se non ci saranno mai le scene che i telespettatori hanno sperato di vedere, cosa succede a Alice e Claudio dopo il matrimonio che ha chiuso la fiction Rai. Infatti la Tv di Stato è sempre stata interessata a prolungare il progetto anche puntando sul fatto che la saga di Alessia Gazzola che ha ispirato L’Allieva è proseguita almeno dal punto di vista letterario, infatti sono stati pubblicati altri due libri di successo che potevano tranquillamente essere riadattati per una quarta stagione con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. La storia quindi è già scritta e permette di conoscere il destino di Alice e Claudio che corononano il loro sogno d’amore con la nascita di un figlio ma anche in questo caso devono superare numerose avversità. I due protagonisti si trasferiscono a New York per due anni e durante il loro periodo statunitense devono fare i conti con la perdita di un figlio, successivamente tornano in Italia e sempre con il sogno di poter allargare la propria famiglia. Desiderio che li porta in una crisi profonda perché il personaggio di Alessandra Mastronardi va in depressione tra cure ormonali e la tristezza di non riuscire nell’intento. Tutto però viene risolto quando Alice e Claudio riescono finalmente ad avere una figlia ed è così che si sarebbe potuto concludere L’Allieva 4.