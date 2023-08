Pane amore e fantasia dove è stato girato: Sagliena nella realtà

Pane amore e fantasia, film con Gina Lollobrigida e Vittorio de Sica del 1953, è stato girato a Castel San Pietro Romano. Nella realtà Sagliena sono due paesi

Pane amore e fantasia è uno dei film entrati nella storia del cinema e considerato tra le pellicole più importanti e apprezzate in tutto il mondo. A distanza di 80 anni dalle riprese le vicende tra Antonio Carotenuto, interpretato da Vittorio De Sica, e Gina Lollobrigida, la bersagliera Maria De Ritis, attirano ancora oggi tantissimi turisti che vanno a caccia delle location del film. La pellicola diretta da Luigi Comencini è ambientata a Sagliena, un paesino immaginario del centro Italia dove viene trasferito nell’immediato dopoguerra il maresciallo alla ricerca di una moglie. Pane amore e fantasia in realtà è stato girato a Castel San Pietro Romano, in provincia di Roma e considerato tra i borghi più belli d’Italia. Si trova a circa 50 km dalla Capitale e sorge sui monti Prenestini, un luogo ritenuto perfetto all’epoca per ambientare il primo film della tetralogia con protagonista Vittorio De Sica. In realtà Castel San Pietro Romano è stato scelto solo in un secondo momento come paese dove è stato girato Pane amore e fantasia perché prima della lavorazione ufficiale, regista e sceneggiatore visionarono un altro comune che rispecchiava totalmente la storia raccontata nel film. Alla fine la scelta fu per Castel San Pietro Romano perché caratteristico e con un paesaggio idoneo per essere accomunato al vero paese che ha ispirato la scrittura della pellicola. La chiesa dove vengono ambientati i dialoghi tra Vittorio De Sica e il parroco è quella presente ancora oggi nel paese laziale così come la strada che attraversa Antonio Carotenuto, via Borgo San Pietro che ancora oggi è meta di tantissimi appassionati. In piazza San Pietro invece è presente la casa-caserma da cui il protagonista corteggia Gina Lollobrigida e Marisa Merlini.

Pane amore e fantasia: il vero paese che ha ispirato il film

Infatti Sagliena nella realtà è Palena, comune in provincia di Chieti sede della comunità montana Aventino-Medio Sangro. Lo sceneggiatore di Pane amore e fantasia Ettore Margadonna era proprio originario di questo piccolo paesino e il film nasce proprio dai suoi ricordi di adolescenza e di numerosi dettagli che aveva vissuto in prima persona. Tutti gli elementi che caratterizzato la pellicola con Vittorio De Sica sono esistiti nella realtà a cominciare dalle caratteristiche del paese, la chiesa, la comunità e alcuni personaggi che rendono ancora più irresistibile il film come il sindaco, il maresciallo, le belle del paese e le pettegole. In particolare il parroco dell’epoca di Palena aveva il nome di Don Concezio e il personaggio interpretato da Gina Lollobridiga era ispirato ad una donna di Palena. Inizialmente era stata individuata in Lucia Travaglini chiamata Lucietta bella che conquistò il cuore di tantissimi uomini. La stessa donna emigrò poi in America con suo marito, originario di Palena, e divenne mamma di Perry Como, famosissimo cantante americano. In realtà dopo attente ricerche la vera Bersagliera venne individuata in Antonietta dell’Orso chiamata così per il fiero portamento. Purtroppo però Palena non venne ritenuta adatta per girare un film così ambizioso Pane amore e fantasia perché le ricostruzioni del dopoguerra avevano sgualcito l’atmosfera richiesta per ambientare al meglio le vicende scritte da Ettore Margadonna. Un piccolo rammarico per lo sceneggiatore che però continuò a portare Palena nel cuore durante la sua lunga carriera e nella scrittura dei quattro film che costituiscono la tetralogia con protagonista il maresciallo Antonio Carotenuto interpretato da Vittorio De Sica.