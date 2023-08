Grande Fratello Vip anticipazioni concorrenti: Pier Silvio cambia idea

Grande Fratello Vip le anticipazioni sul cast dei concorrenti 2023 sorprendono rispetto alla linea che Pier Silvio Berlusconi vuole dare al reality condotto da Alfonso Signorini

Sembrava ieri quando Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti Mediaset annunciava, e nemmeno fra le righe, un cambio di rotta per la nuova edizione del Grande Fratello Vip pronta a iniziare lunedì 11 settembre. A sorpresa però leggendo le anticipazioni di diversi giornalisti esperti di televisione e gossip, il cast di concorrenti che si sta andando a creare per il reality condottto da Alfonso Signorini in parte va a scontrarsi, secondo molti fan su Twitter del programma, con ciò che si aspettava dal nuovo corso. Le ultime notizie che arrivano sul GF Vip oltre alle critiche di Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione quando non partecipavano i famosi che ha parlato di un programma ormai stantio e che va chiuso non salvando nemmeno la conduzione di Alfonso Signorini, è quella relativa al vortice di nomi che sono stati annunciati come possibili partecipanti. Il primo concorrente del Grande Fratello Vip 2023, secondo TV Blog, è Alex Schwazer reduce dal documentario su Netflix che racconta la sua verità sul secondo caso doping che lo ha colpito. Oggi l’atleta aspetta la scadenza della squalifica che arriverà nel 2024 e aspetta con ansia questo giorno con sua moglie e i suoi due figli mentre allena altri ragazzi. Un altro papabile gieffino del 2023 è Giampiero Mughini, una scelta che divide per le sue uscite sopra le righe come dimostrato anche a Ballando con le Stelle. Nome caldo come concorrente del GF Vip 2023 è quello della bellissima Samira Lui con il suo fisico ha fatto già sognare i telespettatori come professoressa de L’Eredità e imitatrice a Tale e Quale Show.

Grande Fratello Vip anticipazioni concorrenti: quanti attori!

Potrebbe entrare dalla porta rossa anche un ex volto amatissimo di una delle soap opera più famose di Canale 5, stiamo parlando di Vivere e nello specifico di Beatrice Luzzi che interpretava Eva. Sempre sul fronte attori sembra ufficiale anche la partecipazione di Massimiliano Varrese, se questo nome vi dice poco sicuramente ricorderete il suo ruolo in Carabinieri nei panni di Antonio Baldi, all’epoca della coppia Alessia Marcuzzi e Ettore Bassi. Dubbi invece sulla presenza di Fiordaliso che era data anche lei per certa e che ripercorrerebbe per certi versi il percorso di Wilma Goich ma la cantante è alle prese con dei problemi di salute che ha raccontato anche sui social in questi mesi. Chi invece sembra certo di partecipare al Grande Fratello Vip 2023 è uno dei volti che promette spettacolo, Ciro Petrone. L’attore è già diventato memorabile per la sua partecipazione a Temptation Island con la fidanzata Federica Caputo e ancora oggi i fan del programma ricordano la sua fuga dal villaggio dei ragazzi per raggiungere la sua donna rincorso da cameramen e sicurezza, tutto accompagnato dalle note della canzone Como yo te amo di Raphael. Diventato famoso per essere il protagonista di Gomorra – Il Film, l’eventuale partecipazione di Ciro Petrone è già oggetto di critiche perché ritenuto un personaggio dei salotti di Barbara D’Urso e quindi un suo ingresso nel reality sconfesserebbe gli intenti di Pier Silvio Berlusconi.