Toto Cutugno causa morte: che malattia aveva

È morto Toto Cutugno a causa di una malattia: dove aveva il tumore il cantautore de L’Italiano salvato per la prima volta da Al Bano

Purtroppo non è una fake news, oggi 22 agosto 2023 è morto Toto Cutugno, a un mese dai suoi 80 anni con annesse celebrazioni televisive. Il cantautore di Solo Noi ha lasciato la sua adorata moglie dopo oltre 50 anni di matrimonio e suo figlio Nicolò, 34 anni, nato da una relazione extra coniugale e che lavora nel campo dell’economia come è possibile dedurre dai suoi studi prima liceo scientifico e poi la laurea. Era ormai da tempo che Toto Cutugno era affetto da una lunga malattia come ha spiegato anche il suo manager Danilo Mancuso nel comunicato che ha ufficializzato l’addio del maestro. A lanciare l’allarme sulle condizioni di salute, come sottolineato da Contrataque.it in occasione dello speciale Techetechete in suo onore, era stato Franco Fasano, tra gli affetti più cari del cantautore morto oggi ma non volle rivelare altri dettagli sulla malattia che aveva Toto Cutugno e che invece in queste ore è stata svelata. È probabile che prima del ricovero all’Ospedale San Raffaele di Milano dove si è spento, l’artista abbia vissuto qualche momento di serenità con la sua famiglia nella sua casa di Rapallo, essendo di origini liguri e nato a Fosdinovo che si trova in provincia di Massa Carrara e cresciuto a La Spezia. La causa della morte di Toto Cutugno è un tumore, nel dettaglio la malattia che aveva è un cancro alla prostata con metastasi ai reni. Anni fa riuscì a salvarsi e a scoprire questa patologia di cui ha sofferto grazie ai consigli di Al Bano che insistette molto con la voce di Le Mamme nel convincerlo a farsi visitare da un oncologo. All’epoca scelse Patrizio Rigatti che coincidenza della vita è lo stesso che curò anche Silvio Berlusconi, deceduto nel giugno scorso.

Toto Cutugno tumore dove

Nonostante il decorso del tumore era già ad uno stadio molto avanzato, prima con un intervento chirurgico e poi con pesanti chemio riuscì ad indebolire questo brutto male e a guadagnare qualche anno di vita anche se non sulle scene come era grande protagonista un tempo. Dalla prima diagnosi del tumore avvenuta nel 2009, Toto Cutugno è riuscito a riprendersi e a vivere serenamente altri quasi 15 anni. All’epoca dell’operazione gli venne asportato anche un rene, quello destro, e nel salotto di Verissimo si definì un miracolato. Ovviamente la sua carriera ha risentito di questo male ma ha continuato in parte ad esibirsi dal vivo ma seduto perché non riusciva a stare tanto tempo in piedi. Tra le ultime apparizioni live che lo hanno visto protagonista anche un’esibizione come ospite al Jova Beach Party di Jovanotti nel 2019 nella tappa calabrese di Roccella Jonica davanti a 30 mila spettatori, nello stesso anno era apparso in TV con Amadeus nella trasmissione Ora o mai più nei panni di un coach. Toto Cutugno è entrato nella storia della musica italiana, oltre al grande successo internazionale L’Italiano, anche per le 15 partecipazioni al Festival di Sanremo con ben sei secondi posti e una vittoria, inoltre ha conquistato anche l’Eurovision, ultimo rappresentante italiano prima dei Maneskin.