Toto Cutugno moglie e figli: il caso moglie russa madre di suo figlio

Toto Cutugno è vivo nel ricordo degli italiani sia per la sua carriera artistica che per la sua appassionante vita privata. Negli anni Ottanta la storia di sua moglie Carla e delle voci sul fatto che avesse una moglie russa, madre di suo figlio Nicolò, divenne una vera e propria leggenda del gossip essendo il cantante morto oggi una star della musica leggera italiana. La voce di L’italiano non ha mai negato, dichiarandolo anche in diverse interviste, la sua particolare vita sentimentale. La moglie di Toto Cutugno è Carla Cutugno della cui biografia si sa che è originaria degli stessi luoghi del cantante quindi o nata a Fosdinovo o a La Spezia e che è coetanea del suo compianto marito. Sono stati insieme una vita fin da ragazzini coronando il loro grande amore con un matrimonio celebrato quando erano poco più che ventenni. Lo stesso cantautore che ha scritto tra le altre anche Soli di Adriano Celentano all’apice della sua carriera ha tradito sua moglie con un’altra donna e nel 1989 da questo flirt è nato un figlio. All’epoca Carla invece di lasciare il marito lo perdonò e lo convinse a riconoscere il neonato e a crescerlo con affetto e presenza costante essendo comunque parte di una famiglia allargata. Non si è mai saputo chi è ufficialmente la madre di Nicolò figlio di Toto Cutugno e questo alone di mistero attorno alla donna ha creato, come spesso accade nel mondo del gossip, delle illazioni.

Per molti infatti Toto Cutugno ha avuto una moglie russa, una leggenda nata soprattutto per il grande successo che il cantautore italiano ha sempre avuto nei Paesi dell’Est, basti pensare che nel 2003 i tabloid locali avevano parlato di una relazione tra l’artista morto oggi e Svetlana Svietikova, cantante all’epoca 20enne e volto di Esmeralda nel musical slavo ispirato a Notre Dame De Paris. Fece scalpore anche la notizia che vedeva Toto Cutugno, così invaghito dalla ragazzo, a tal punto da regalarle una Bentley dal valore di 200 mila euro. È impossibile facendo due conti che la russa Svetlana sia la madre del figlio di Toto Cutugno e quindi ogni ipotesi tramonta. Negli ultimi anni la voce di Le Mamme è diventato anche un caso internazionale, quando nel 2019 si preannunciava la guerra tra Russia e Ucraina e c’erano tensioni tra i due Paesi, Toto Cutugno venne incluso in una lista di persone dello spettacolo che non potevano entrare nel paese europeo. Successivamente il cantante durante un concerto a Kiev venne anche aggredito perché era considerato ostile al popolo ucraino e alcune farneticanti voci ritenevano che Toto Cutugno fosse addirittura una spia russa e che lavorasse per Putin. In quel periodo infatti gli era stato proposto di fare il giudice di X Factor nell’edizione locale. Nella vita privata di Toto Cutugno ci sono diversi drammi legati alla sua famiglia, aveva tre fratelli: la sorella Anna è morta a 7 anni affogata con uno gnocco, suo fratello Roberto ebbe la meningite che gli ha segnato la vita mentre la sorella Rosanna è stata la prima paziente in Italia ad essere operata in un reparto di chirurgia infantile.