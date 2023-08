Mango cantante moglie e figli: non solo Angelina

La moglie del cantante Mango è Laura Valente, ex voce dei Matia Bazar. Hanno avuto due figli Angelina 19 anni e Filippo 28 anni oggi nel mondo della musica

Si chiama Laura Valente la moglie del cantante Pino Mango morto nel 2004 a causa di un attacco di cuore. Come il compianto marito fa parte del mondo della musica ed è una delle voci più importanti del panorama artistico italiano. La mamma di Angelina Mango, vincitrice di Amici 22 nella sezione canto, è stata leader dei Matia Bazar dopo Antonella Ruggiero tra fine anni Ottanta e anni Novanta, sostituita poi da Silvia Mezzanotte. La biografia di Laura Valente, nome d’arte si chiama Laura Bortolotti, è ricca di esperienze prima da solista poi insieme a suo marito, cantautore di origini lucane. La moglie di Pino Mango è nata a Milano, dopo gli studi scolastici si è interamente dedicata al mondo della musica, la sua unica grande passione di una vita. Esordisce come cantante interpretando brani propri per diventare iconica con i Matia Bazar firmando ben quattro dischi: Dove le canzoni si avverano, Benvenuti a Sausalito, Anime Pigre e Radiomatia. In contemporanea è anche nel coro del cantante Mango in giro per il mondo. Delle canzoni del cantautore di Lagonegro dove nei cori si può ascoltare la voce di sua moglie sono all’interno del disco Australia: La massa indistinguibile e Mr. Noi. Laura Valente lascia per sempre i Matia Bazar nel 1998 senza però abbandonare definitivamente la sua carriera. Appare, infatti, nella serata delle cover della canzone Chissà se nevica in coppia con l’uomo della sua vita. Laura Valente, moglie di Pino Mango, oggi si è ritirata dalle scene e vive a Lagonegro. Tra le ultime apparizioni in TV un’intervista a Domenica In con Cristina Parodi e sui profili social di sua figlia Angelina in occasione del disco di Platino per il suo brano Ci pensiamo domani.

Pino Mango figli

Laura Valente e Pino Mango hanno avuto due figli: Angelina 19 anni, cantante, e Filippo 28 anni, batterista. Si vocifera che la voce di Mediterraneo sia rimasto folgorato dalla straordinaria capacità vocale di sua moglie innamorandosi della futura madre dei suoi gioielli come artista e come donna. Laura Valente e suo marito si conoscono nei primi anni Ottanta e il loro matrimonio venne celebrato nel 2004. La loro canzone d’amore è Oro, brano che l’artista lucano stava cantando quando vide entrare in sala di incisione per la prima volta la Valente. Per un caso del destino, è il brano che lo stesso Mango stava cantando quando ha accusato un infarto sul palco di Matera che gli ha tolto la vita. Angelina e Filippo sono cresciuti con i loro genitori che hanno segnato la loro carriera nel mondo della musica. La loro madre ha lasciato la carriera di cantante definitivamente per dedicarsi alla crescita dei suoi figli un amore sconfinato. La stessa vincitrice di Amici 22 nel canto ha confessato che Laura Valente non riusciva ad essere serena in tour perché pensava a lei e a suo fratello costantemente, le mancavano troppo così ha deciso di staccare e dedicarsi a tempo pieno alla famiglia. All’ultimo lavoro discografico di Mango pubblicato nell’anno della sua morte, pochi mesi prima nel 2004, hanno partecipato sia Laura Valente e Angelina Mango come coriste, mentre la figlia ha anche fatto un duetto con il padre nella canzone Get Back, cover dei Beatles.