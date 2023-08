Anticipazioni Uomini e Donne registrazione senza Riccardo e Armando: addio?

Nella prima registrazione del Trono Over di Uomini e Donne 2023 assente Riccardo Guarnieri così come Armando Incarnato nonostante le smentite

I rumors si rincorrevano da tempo per motivi differenti e nella registrazione della prima puntata del trono Over di Uomini e Donne 2023 erano assenti Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. Un dato di fatto che arriva in un momento particolare sia per il dating show condotto da Maria De Filippi che per il nuovo corso Mediaset voluto da Pier Silvio Berlusconi. Si era iniziato a parlare di Tina Cipollari fatta fuori come opinionista dal programma perché ritenuta troppo trash dal Biscione, notizia smentita ufficialmente dalla stessa vamp su Instagram e confermata dalla sua presenza accanto a Gianni Sperti negli studi Elios per la nuova stagione. Dopo si era iniziato a parlare anche di Armando Incarnato cacciato da Uomini e Donne, o meglio, fatto fuori sia causa della vicenda del suo presunto agente sia perché ritenuto un personaggio dai toni troppo aggressivi durante le discussioni a volte censurate dalle registrazioni. Anche in questo caso ad intervenire per cancellare qualsiasi dubbio sulla sua presenza a Uomini e Donne è stato lo stesso Armando Incarnato che sul suo profilo Instagram ha specificato di non essere stato fatto fuori e di essere stato confermato per la stagione 2023 del dating show al timone del parterre del trono over di cui è stato in questi anni grande protagonista. Fatto sta però che ufficialmente all’interno della prima registrazione di Uomini e Donne 2023 Incarnato era assente. Il motivo non è noto e le anticipazioni sul trono over di Uomini e Donne sono state date da Lorenzo pugnaloni che ha specificato che potrebbe essere solamente una questione di tempistiche, ovvero che Armando e Riccardo erano dietro le quinte e chi aspettavano di entrare per raccontare la loro estate.

Anticipazioni Uomini e Donne Riccardo e Armando fatti fuori

La verità si verrà a scoprire solo nella prossima registrazione di Uomini e Donne che inizialmente era prevista per domani 25 agosto. In realtà però i Piani sono cambiati infatti è stata la stessa Maria De Filippi, a quanto pare secondo le anticipazioni, a rinviare la registrazione alla prossima settimana per motivi personali. Se per Armando si è parlato di un addio non per motivi sentimentali, non si può dire lo stesso di Riccardo Guarnieri. L’estate dell’ex di Ida Platano è stata caratterizzata da tantissime segnalazioni che lo vedevano in compagnia di una donna e e inoltre pare che il cavaliere pugliese sia stato anche ad un matrimonio in dolce compagnia dove ha anche presentato la donna come sua fidanzata, baciandosi e e abbracciandosi in pubblico. Questo potrebbe rappresentare il motivo per il quale Riccardo Guarnieri non era presente alle registrazioni di Uomini e donne di oggi 24 agosto ma per avere l’ufficialità del possibile addio del cavaliere pugliese al dating show bisogna aspettare anche in questo caso le prossime registrazioni. C’è infatti chi crede che Riccardo possa tornare e assistere anche al ritorno come ospiti di Ida con Alessandro Vicinanza che attualmente sono in vacanza a New York dopo quella che è apparsa a tutti come una crisi.