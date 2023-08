Manuela Carriero nuova tronista Uomini e Donne: c’entra Riccardo

Manuela Carriero, 34 anni, ex volto di Temptation Island è la nuova tronista di Uomini e Donne 2023: i fan citano Riccardo

È la nuova tronista donna di Uomini e Donne 2023: Manuela Carriero l’abbiamo già vista a Temptation Island in coppia con quello che poi è diventato un suo ex Stefano Sirena, oggi single e lontano dal mondo dello spettacolo. Nel suo percorso all’Is Morus Relais l’abbiamo vista fidanzarsi con Luciano Punzo e proseguire la loro relazione fino a maggio 2023 dopo una crisi quando il modello napoletano è entrato nella casa del Grande Fratello Vip. Il ricongiungimento è durato poco e l’ex di Manuela Carriero ora è fidanzato con una ragazza di nome Sabrina Nasti. La nuova tronista di Uomini e Donne è di origini pugliesi, è nata a Brindisi sotto il segno del Cancro il 7 luglio del 1989 e ha 34 anni di età. Accanto agli studi scolastici ha sempre coltivato una passione per il mondo dello spettacolo visto che ha partecipato a diversi programmi come, in coppia con sua sorella minore Noemi, alla versione italiana di Abito da sposa cercasi su Real Time. La sua vita però è stata davvero difficile, dopo la prematura scomparsa di suo padre quando era minorenne prima ha vissuto in una famiglia affidataria e poi è andata in orfanotrofio insieme a sua sorella e i due fratelli perché la sua mamma non riusciva a prendersi cura di loro per motivi di salute. Una volta maggiorenne ha iniziato a lavorare per rendersi indipendente come commessa e barista dividendosi tra Brindisi e Napoli. Nel 2021 dopo la partecipazione a Temptation Island la popolarità di Manuela è esplosa su Instagram e sul suo profilo@manuela_crr conta quasi 300 mila follower iniziando a lavorare anche come influencer. Dopo la rottura con Luciano Punzo avvenuta perché lui non era più innamorato di lei, da Napoli la nuova tronista di Uomini e Donne è tornata a vivere a Roma pronta a intraprendere questo nuovo percorso da cui si aspetta di innamorarsi di nuovo dopo esserci rimasta molto male per la fine della sua storia con il gieffino.

Manuela Carriero tronista Uomini e Donne: l’interesse di Riccardo e Armando

I fan del dating show di Maria De Filippi scommettono che Manuela Carriero possa diventare protagonista indiscussa anche del trono over perché nel mirino di Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. Non sarebbe la prima volta che i due cavalieri si contendono una donna e per gli appassionati del programma la ex concorrente di Temptation Island ha tutte le carte in regola per ammaliarli. A rendere possibile questo scenario ci sono alcuni elementi indiscutibili come le origini di Manuela Carriero che è pugliese e ha un legame forte con Napoli e l’età della nuova tronista di Uomini e Donne 2023 che a sorpresa ha 34 anni, un’età decisamente più alta rispetto alla media delle ultime edizioni dove in genere il trono classico vede protagonisti giovani tra i 20 e i 25 anni. Un altro scenario che i fan del programma immaginano è che Roberta Di Padua, così come avvenuto con Nicole, possa entrare in competizione con Manuela Carriero perché interessata a qualche corteggiatore che si presenterà in studio per la nuova tronista di Uomini e Donne 2023.