Nuovi tronisti Uomini e Donne 2023: chi sono Cristian e Brando

Cristian 22 anni di Roma e Brando 22 anni di Treviso sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne 2023: chi sono, i loro profili Instagram e che lavoro fanno

A sorpresa Maria De Filippi ha deciso di anticipare le registrazioni dei suoi programmi e già su Witty TV ha ufficializzato chi sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne 2023 che inizierà l’11 settembre 2023. Rimarrà l’amaro in bocca per chi si aspettava, almeno per il momento, volti già noti come i tentatori di Temptation Island o ex corteggiatori. Erano in pole position Fouad che si è dato un bacio con Gabriela Chieffo e Andrea l’osteopata clamorosamente non scelta di Nicole che virò su Carlo Alberto con cui però è stata solo pochi giorni con tanto di intervista a Verissimo. I nomi dei protagonisti maschili del trono classico di questa stagione del dating show di Maria De Filippi quindi non vi diranno molto ma le loro storie invece sono molto interessanti e promettono davvero percorsi emozionanti che un po’ mancano all’interno degli studi Elios. I nuovi tronisti di Uomini e Donne 2023 si chiamano Cristian e Brando.

Nuovi tronisti Uomini e Donne 2023: chi è Cristian

Cristian, di cui non si conosce la data di nascita precisa e il segno zodiacale, è nato a Roma e ha 22 anni di età. Dopo gli studi scolastici nella Capitale si è iscritto all’università e attualmente frequenta il terzo anno del corso di laurea in fisioterapia. La sua adolescenza è segnata da una sofferenza molto grande, la sua famiglia era molto unita e spesso il suo papà nonostante gli impegni lavorativi riusciva ad essere molto presente per condividere i momenti più importanti della sua crescita. Nulla gli faceva presagire cosa sarebbe successo di lì a poco: i suoi genitori si sono separati all’improvviso quando era poco più che ragazzino con poco più di 12 anni. Da quel momento è nata una nuova famiglia allargata perché sia sua madre con il suo compagno che suo padre con la sua fidanzata hanno avuto un figlio quindi Cristian ha due fratellini di 5 e 7 anni. Così il nuovo tronista di Roma di Uomini e Donne 2023 porta dentro di sé molte fragilità che non vuole nascondere durante il suo percorso a Canale 5 e che è pronto ad affrontare avendo dichiarato a Witty TV di voler provare a far cadere quel muro che frappone fra sé e le ragazze che frequenta per paura di soffrire. Il volto del trono classico cerca una donna che sappia capirlo, accettarlo e che anche lei sia pronta a farsi conoscere nel suo intimo. Una piccola curiosità su Cristian, per arrotondare di lavoro consegna pizze.

Nuovi tronisti Uomini e Donne 2023: chi è Brando

Tra i nuovi tronisti di Uomini e Donne 2023 c’è anche Brando, 22 anni, originario di Treviso. Non si conosce la sua data di nascita e il suo segno zodiacale mentre il suo account Instagram è @branduz10. Proprio dai social sono già state diffuse alcune indiscrezioni che parlano di una fidanzata lasciata da poco. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha pubblicato una segnalazione che racconta di come Brando fosse fidanzato fino a poco tempo fa con Alice Salvadori e infatti sul profilo Instagram della ragazza sono ancora presenti alcune foto con il nuovo tronista. Anche lui ha vissuto un trauma che ha cambiato la sua vita e che nel corso del tempo lo ha reso diffidente e poco propenso ad aprirsi. Come raccontato a Witty Tv fa parte di una famiglia di veri artisti perché la zia è un’attrice mentre nonno e bisnonno sono stati direttori d’orchestra. Cristian ha avuto un’infanzia davvero felice vissuta a Miami, una vita da sogno che però si bruscamente interrotta quando ad un passo dall’adolescenza i genitori si sono separati. Proprio per questa rottura, il nuovo tronista di Uomini e Donne 2023 ha sofferto perché nello specifico si è sentito abbandonato dal padre che fino alla separazione dalla moglie lo considerava un eroe. Ora i rapporti con il padre sono tornati ma non come prima ma nel frattempo Cristian è supportato e amato dai suoi punti fermi che sono in primis la mamma e poi i nonni. Anche se ha solo 22 anni, ha già diverse esperienze lavorative infatti è stato maestro di sci, calciatore, cameriere e aiuto cuoco. A Witty TV il nuovo tronista di Uomini e Donne si è descritto come coccolone, determinato e affidabile e nel dating show la sua intenzione è quella di trovare una donna che abbia qualcosa da dire e che apprezzi valori come semplicità, complicità e onestà. Cristian nel tempo libero si dedica allo sport, sua grande passione così come i tatuaggi.