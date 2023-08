Jessica Lange oggi: cosa fa attrice di Il postino suona sempre due volte

Cosa fa oggi Jessica Lange, 74 anni, attrice che ha vinto due Premi Oscar e che ha raggiunto il successo con King Kong e Il postino suona sempre due volte

Jessica Lange, 74 anni, vanta una lunga carriera di successo. Dopo aver debuttato in “King Kong”, ha fatto parte del cast di All That Jazz e successivamente è stata la protagonista femminile del remake de “Il postino suona sempre due volte” insieme a Jack Nicholson. Il 1983 è l’anno della sua consacrazione infatti ottiene due nomination agli Oscar sia come migliore attrice non protagonista per Tootsie, statuetta che conquista, sia come migliore attrice per la pellicola Frances. Ha lavorato costantemente per i successivi due decenni e ha ottenuto la sua terza nomination all’Oscar per aver interpretato una donna che lotta per salvare la sua fattoria in “Country” del 1984, e la quarta per aver interpretato la leggenda della musica country Patsy Cline in “Sweet Dreams”. Nel 1995 arriva il secondo Oscar come migliore attrice per i film Blue Sky. In tutto, dal noir cupo Il postino suona sempre due volte all’affascinante commedia Tootsie , all’agghiacciante Cape Fear di Martin Scorsese, Jessica Lange ha dimostrato di essere un’attrice versatile e avere un’innegabile presenza sullo schermo. Come se ciò non bastasse, l’eccezionale film per la tv del 2009 Grey Gardens le ha permesso di vincere anche un Emmy. Ciò ha portato alla seconda ondata della sua carriera quando ha fatto coppia con il produttore Ryan Murphy.

Infatti è entrata nel cast di American Horror Story interpretando dei ruoli che le hanno portato nomination consecutive agli Emmy dal 2012 al 2015, vincendo nel 2012 e nel 2014 come attrice protagonista in un film o miniserie. I personaggi interpretati sono stati Constance nella prima stagione chiamata Murder House, Sister Jude in Asylum, Fiona Goode in Coven e Elsa Mars in Freak Show della stagione televisiva 2014-2015. Dopo qualche anno di pausa, arriva il ritorno di Jessica Lange a furor di popolo nell’ottava stagione nei panni di Constance Langdon. Successivamente l’attrice di Il postino suona sempre due volte ha continuato a collaborare con Ryan Murphy nella serie “Feud: Joan and Bette” e prima stagione di “The Politician”. Nel 2022 ha fatto parte del cast di Marlowe e intanto lavora ad altri due progetti: un film biografico su Marlene Dietrich prodotto da Ryan Murphy per Netflix , incentrato sul periodo di fine carriera di Dietrich a Las Vegas, e l’adattamento di Gia Coppola del libro di memorie di Jean Nathan The Search for Dare Wright: The Secret Life of the Lonely Doll.

Jessica Lange marito e figli

Jessica Lange è stata sposata con il fotografo Francisco “Paco” Grande dal 1970 al 1982, ma nonostante fossero separati da tempo il divorzio arrivò solo nel 1982. Nel frattempo l’attrice aveva già intrapreso una relazione con il ballerino russo Mikhail Baryshnikov, dal quale ha avuto il suo primo figlio, Aleksandra Lange “Shura” Baryshnikov nata nel 1981. Un altro uomo fondamentale nella vita privata di Jessica Lange è il drammaturgo Sam Shepard: la coppia ha avuto due figli Hannah Jane nata nel 1986 e Samuel Walker Shepard nato nel 1987. La relazione si è conclusa nel 2009. Tra le curiosità che riguardano l’interprete di Il postino suona sempre due volte ha dichiarato che è buddista e che da sempre soffre di attacchi di depressione, una patologia che non ha mai voluto curare con la terapia e la psicoanalisi.