Uomini e Donne news: Brando nuovo tronista beccato e fatto fuori

Dopo le segnalazioni su Brando fidanzato arrivano anticipazioni su Uomini e Donne che hanno del clamoroso: il nuovo tronista sarebbe stato già silurato

Sarebbe la prima volta nella storia del dating show di Maria De Filippi: dopo una sola puntata sarebbe già stato fatto fuori il nuovo tronista Brando da Uomini e Donne. Una partenza con il botto quella di questa stagione 2023 stando alle anticipazioni, o meglio indiscrezioni, che arrivano sul ragazzo di Treviso che avrebbe dovuto dividere il trono classico con il romano Cristian e l’ex Temptation Island Manuela Carriero. I rumors sono stati riportati dall’esperta di gossip Deianira Marzano sul suo profilo Instagram. Da giorni si rincorrevano segnalazioni in direct inviate sia a lei che ad altri news influencer riguardo al nuovo tronista Brando fidanzato con una ragazza di nome Alice Salvadori con cui conviveva da due anni. A riprova di tale inganno nei confronti della redazione dello storico programma di Canale 5 prima delle fotografie di viaggi fatti insieme di recente tra il nuovo volto del trono classico e la presunta fidanzata e poi le sospette dichiarazioni su Instagram della stessa Alice. La giovane ha scritto che con Brando erano solo cari amici e che dividevano lo stesso appartamento per motivi di lavoro, salvo poi cancellare il post ma allo stesso tempo eliminare anche tutte le tracce fotografiche che la ritraevano accanto al presunto ragazzo. Un altro indizio, stando alle anticipazioni di Uomini e Donne su Brando cacciato da Maria De Filippi, è anche la cancellazione della registrazione in programma il giorno seguente alla presentazione di nuovi tronisti. Smentita categoricamente la scelta di annullare l’appuntamento già in programma agli studi Elios per motivi personali della conduttrice, a questo punto potrebbe una scelta voluta dalla redazione per prendere tempo nel cercare prove e indagare sulla verità riguardo a Brando fidanzato o meno.

Uomini e Donne Brando fidanzato: i precedenti

Già in passato c’erano stati diversi episodi di questo genere, ma sempre scoperti a fine trono classico ma non già dalla prima puntata nemmeno andata in onda e solo registrata. Un esempio è lo storico caso del Sara Affi Fella gate che portò all’ammissione da parte del suo ex fidanzato Nicola, perché nel frattempo la tronista si era messa con il calciatore Vittorio Parigini, di aver voluto ingannare il programma nascondendo la loro relazione per l’intero percorso. Chi non ritorna la storia di Nicola chiuso nell’armadio durante un’esterna a sorpresa a casa di Sara? La storia della tv e di Uomini Donne, stessa sorte per la compagna di trono Nilufar Addati che fingeva di essere single salvo poi innamorarsi e scegliere realmente Giordano che però non la perdonò fino in fondo e mise fine alla relazione dopo qualche mese. Non sarebbe questo il caso di Brando perché è talmente clamoroso il suo provare a prendere in giro la redazione che sarebbe riuscito ad apparire solamente nella prima registrazione, quella di presentazione e a questo punto bisogna capire se verrà messa in onda questa puntata o se l’ingresso dei nuovi protagonisti del trono classico verrà registrata nuovamente.