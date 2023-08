Uomini e Donne anche Cristian fidanzato: la foto che lo incastra

Impazzano le gossip news su Uomini e Donne: anche il nuovo tronista Cristian fidanzato oltre a Brando, girano le foto

Non c’è pace per Uomini e Donne, ancor prima del suo inizio e poco dopo una sola puntata registrata. Le news che arrivano sul programma condotto da Maria De Filippi hanno dell’incredibile se si pensa che a distanza di ore prima sono arrivati rumors di Brando cacciato e poi una super segnalazione all’esperta di gossip Deianira Marzano sul suo profilo Instagram riguardo l’altro nuovo tronista, il ragazzo romano che consegna le pizze. Secondo quanto scritto nei messaggi privati all’influencer, Cristian risultava fidanzato ufficialmente l’8 agosto e a testimonianza di ciò la talpa ha girato a Deianira anche una fotografia censurata per privacy. Lo scatto ritrarrebbe Cristian in atteggiamenti intimi sull’isola siciliana di Lampedusa in vacanza durante la prima decade di agosto. Tra l’altro la ragazza ha segnalato la news sul nuovo tronista di Uomini e Donne ha anche aggiunto che non si nascondevano affatto perché si baciavano e si abbracciavano. Sempre la suddetta talpa riferisce di conoscere personalmente il nuovo tronista Cristian e di sapere con certezza che con la fidanzata, ovvero la ragazza presente nella foto, la relazione durava da quattro anni. Sembra strano dunque, a prescindere se sia attualmente fidanzato o single, che Cristian abbia deciso di intraprendere un percorso importante come quello di protagonista del trono classico della stagione 2023 di Uomini e Donne dopo essersi lasciato da soli 20 giorni e dopo un periodo così lungo di fidanzamento (sempre se la segnalazione è vera e la ragazza della fotografia corrisponde realmente alla sua ex fidanzata o è semplicemente un flirt estivo).

Uomini e Donne Brando e Cristian cacciati?

Un inizio decisamente inaspettato per Uomini e Donne che torna in tv, salvo cambiamenti, l’11 settembre visto che sia Brando che Cristian sono già al centro di numerose segnalazioni. Un vero e proprio record considerando come i due non siano ancora apparsi ufficialmente sul piccolo schermo ma solo sui social ufficiali di Witty Tv. Tra l’altro nella registrazione della presentazione dei nuovi tronisti, erano presenti anche alcuni dei protagonisti di Temptation Island e in particolare Francesca Sorrentino. Proprio sulla ragazza Maria De Filippi ha espresso il suo parere ritenendola adatta per essere nuova tronista ma che in questo momento non la vede ancora pronta sentimentalmente per intraprendere un percorso così impegnativo data la recente rottura con Manuel. Sarebbe strano quindi che il nuovo volto del trono classico Cristian sia stato scelto nonostante si sia lasciato da così poco a meno che la redazione non abbia valutato bene il suo profilo e si sia reso conto che in realtà la sua storia d’amore era finita da un pezzo e si era trascinata senza sentimenti. Resta il fatto che la seconda registrazione che avrebbe visto sia Cristian che Brando presenti in studio, è stata rinviata e ancora oggi non si conoscono i veri motivi che hanno spinto la produzione a spostare la data. Sui social impazza l’ipotesi che i nuovi tronisti siano stati fermati ancora prima di iniziare e che il calendario delle registrazioni sia stato ricostruito per prendere seri provvedimenti nei confronti dei due ragazzi.