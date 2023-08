Anticipazioni La Ragazza e l’Ufficiale 3 settembre Seyit divorzia

L’incredibile divorzio lampo per Seyit e Murvet dalle anticipazioni della puntata del 3 settembre de La Ragazza e L’Ufficiale

Un matrimonio partito con il piede sbagliato e Sura sempre più vicina a Petro, le anticipazioni de La Ragazza e L’Ufficiale in onda il 3 settembre rivelano di una crisi profonda tra Kurt Seyit e quella che è diventata sua moglie Murvet, problemi immediati che segnano di fatto la relazione tra i due e portano ad una decisione drastica da parte della donna. Tutto inizia quando Sura decide di entrare a gamba tesa nella cerimonia di Seyit e Murvet, una presenza che crea subito dissapori tra i due sposi a tal punto che lo stesso ufficiale spinge per fermare tutto perché anche lui sorpreso di quanto successo. L’intenzione però viene considerata di cattivo gusto da parte di Emine che costringe così l’ufficiale ad onorare la sua promessa a sposare così Murvet. Ovviamente la ragazza non ha più fiducia nei confronti dell’uomo che ha appena sposato e dopo poco nasce un nuovo scontro tra i due. Le anticipazioni de La Ragazza e l’Ufficiale del 3 settembre svelano che Kurt Seyit e Murvet non trascorrono insieme la prima notte di nozze e anche il giorno dopo la situazione non cambia. L’ufficiale dello Zar non accetta le accuse di Emine e ha intenzione di portare sia lei che sua moglie a Pera, un trasferimento che però le due donne non accettano. Alla fine sarà Seyit a trasferirsi a casa loro e a sottostare al volere della donna che ha sposato. La convivenza però dura poco perché Murvet non riesce ad avere più fiducia nei confronti del marito e così Seyit decide di lasciare la casa, nasconde infatti una decisione che cambierà totalmente il destino di entrambi.

Anticipazioni La ragazza e l’ufficiale 3 settembre: proposta di matrimonio

Le anticipazioni di La Ragazza e l’ufficiale del 3 settembre parlano infatti di una lettera che l’ufficiale scrive a Murvet e gliela fa recapitare tramite Cecil solo nel giorno della sua partenza. La moglie apprende così che suo marito ha deciso di dedicarsi alla formazione di giovani soldati nella regione dell’Anatolia, un modo per riflettere sulla loro relazione e capire se è il caso di proseguire. Ci sono problemi anche per la coppia Ayse e Hakki e anche in questo caso la poca fiducia è il nodo principale e la donna continua a credere alla poca fedeltà del marito. Nel frattempo Sura è ancora provata per il matrimonio di Kurt Seyit e Murvet e viene accolta da Valentina e Petro che provano a tirarla su di morale e di farla riprendere soprattutto da un punto di vista fisico. La donna ha seri problemi di salute e per riuscire a guarirla decidono quindi di darle maggiore tranquillità in un altro luogo lontano, fuori città, un modo per allontanarsi da ciò che l’ha profondamente turbata. Le anticipazioni di La Ragazza e L’Ufficiale della puntata del 3 settembre annunciano che le vicende si spostano dopo un mese con Cecil che annuncia a Murvet di voler andare in Anatolia da Seyit. Proprio per questo la donna decide di consegnare tramite Cecil una lettera a suo marito, la sua decisione è netta e irrevocabile: vuole il divorzio. Intanto Sura vive con Petro ma pensa ancora all’ufficiale dello Zar, non riesce a darsi pace. Il suo stato d’animo porta ad una forte reazione da parte di Petro che si mostra geloso e turbato. L’uomo riesce a riconciliarsi con Sura e decide così di chiedere la mano della donna.