Anticipazioni Terra Amara Zuleyha si innamora di Demir: tragica fine

Le Anticipazioni turche di Terra Amara vedono Zuleyha e Demir che tornano insieme ma un tragico lutto spiazza i fan

Novità sconvolgenti dalle anticipazioni di Terra Amara, la fortunata soap opera turca che sta stregando il pubblico del pomeriggio di Canale 5: all’orizzonte si starebbe profilando infatti un clamoroso ritorno di fiamma tra Zuleyha e Demir, la coppia problematica che, dopo un controverso matrimonio, è arrivata alla separazione. Gli ultimi eventi dello show in onda sulle reti Mediaset, però, li riavvicinerà come mai prima dopo la morte di Unkar e un nuovo lutto sbaraglierá di nuovo le carte in tavola.

Facciamo però un breve riassunto, prima. Zuleyha è sempre stata innamorata di Yilmaz, assieme al quale ha raggiunto Cukurova, nella provincia di Adana, in cerca di una nuova vita. Le circostanze hanno però allontanato i due amanti: Hunkar ha scoperto il passato di Yilmaz e lo ha denunciato, separandolo da Zuleyha, e così la ragazza è stata costretta dalla donna a sposarne il figlio Demir, ossessionato dalla protagonista. Demir è sterile, ma al momento delle nozze Zuleyha era già incinta di Yilmaz, e in questo modo la futura suocera ha potuto rivendicare il proprio nipote.

Le cose tra Zuleyha e Demir, però, non sono mai andate bene, e il sentimento dell’uomo non è mai stato davvero ricambiato dalla ragazza. Uscito di prigione e deciso, assieme all’amico Fekeli, a vendicarsi di Demir, Yilmaz scopre del matrimonio della sua amata, e nel frattempo inizia a una relazione con la dottoressa Mujgan, che sposerà. Ma l’amore tra i due protagonisti è troppo forte, e infine arriveranno a ritrovarsi e riavvicinarsi, complicando entrambi i loro matrimoni. La scorsa settimana, però, l’omicidio di Hunkar da parte di Behice ha cambiato tutto, gettando nello sconforto Demir e tutta la sua famiglia. Stando alle anticipazioni di Terra Amata Zuleyha, a questo punto, si riavvicina al marito, ma fin dove potrà spingersi la ragazza in questo rapporto? Molti spettatori sospettano che la relazione tra i due sia giunta finalmente a un punto di svolta, nonostante inizialmente la bella turca dagli occhi di ghiaccio neghi i suoi sentimenti.

Anticipazioni Terra Amara Zuleyha e Demir quando insieme

La morte della madre ha colpito profondamente Demir, e Zuleyha deciderà, nelle prossime puntate di Terra Amara, di riavvicinarsi al marito per consolarlo, mossa a pietà dalla sua situazione. Lo stato emotivo di Demir è drammatico, anche perché inizialmente la polizia arresta Sevda, la seconda moglie di suo padre, per l’omicidio di Hunkar, sebbene questa si rivelerà poi essere innocente. Stando alle anticipazioni di Terra Amara che arrivano dalle puntate già andate in onda in Turchia in questa situazione assistiamo a un riavvicinamento tra Demir e Zuleyha, ma le cose tra la coppia non cambieranno, almeno per il momento. La ragazza mette infatti in chiaro fin da subito che non lo ama. La protagonista della serie è infatti ancora innamorata di Ylmaz, un sentimento ricambiato, visto che anche il matrimonio dell’uomo con Mujgan sta vivendo da tempo una grande crisi. Stando però a gli ultimi spoiler su come finisce Terra Amara Zuleyha si stava innamorando di Demir ma la morte di quest’ultimo li dividerà per sempre.