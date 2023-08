Anticipazioni Un Posto al Sole Marina muore dopo malore: la rivelazione

Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 28 agosto all’1 settembre 2023 vedono Marina colta da un forte malore a tal punto da sembrare morta

Un dispiacere troppo forte da sopportare per Marina Giordano stando alle anticipazioni di Un Posto al Sole al rientro dalla pausa estiva nel vedere negli occhi dell’amato Roberto Ferri un’ameba. L’imprenditore dei cantieri navali è totalmente nelle grinfie di Lara Martinelli che l’ha plagiato a tal punto da non credere alle parole di sua moglie, ormai ex, ma alle fandonie palesemente senza fondamento di una donna che lo ha già ingannato in passato. Secondo gli spoiler su UPAS nella settimana 28 agosto – 1 settembre i telespettatori vedranno il risultato di tanto dolore: Marina Giordano è colta da malore mentre prepara i bagagli per dire addio, si spera ovviamente solo temporaneamente, all’abitazione dove viveva con il marito e lasciare Palazzo Palladini. Ovviamente i telespettatori si chiedono se la Giordano muore o riesce a cavarsela. Anche se a riguardo non sono state diramate comunicazioni ufficiali dalla produzione, voci di corridoio hanno già una risposta sul personaggio di Nina Soldano e sul suo futuro nella soap ambientata a Napoli. Stando alle anticipazioni di Un Posto al Sole, Marina Giordano dopo il malore non muore però questo suo crollo psico fisico la porterà a rallentare la vendetta nei confronti di Lara e quindi i telespettatori dovranno ancora aspettare per vedere finalmente quando si scoprirà che il piccolo Tommy non è figlio di Roberto Ferri ma un neonato polacco comprato al mercato nero dei bambini e figlio di Ida, che attualmente gli fa da baby sitter.

Anticipazioni Un Posto al Sole Marina scopre Lara

Una vicenda che è diventata un vero e proprio incubo per i telespettatori che sono stufi di aspettare che Roberto Ferri conosca la verità e che le vicende di UPAS abbiano una svolta invece ancora impantanate con sotterfugi di sceneggiatura ormai da troppo tempo sempre sullo stesso tema. Dopo la pausa estiva in tanti avevano ipotizzato che ci fosse una svolta imminente così da voltare pagina e passare ad altre storyline, come il ritorno di Angela e Franco dalla Sicilia, la love story tra Giulia e Luca con la scoperta della sua malattia ma soprattutto Rossella e Nunzio con un bimbo in arrivo secondo notizie che potrebbero essere anche fake. Invece anche a settembre e chissà fino a quando proseguirà la truffa di Lara nei confronti di Roberto Ferri con Marina sempre più messa in un angolo e guai in vista. C’è un personaggio infatti che sembra essere stato lasciato nel dimenticatoio ma che potrebbe tornare a gamba tesa in Un Posto al Sole in un momento di debolezza della Giordano e provare a vendicarsi nuovamente nonostante i problemi di salute. Si tratta di Fabrizio, ex marito del personaggio interpretato da Nina Soldano. Ormai è passato giusto un anno dal rapimento della donna, dalle violenze subite e dal ricovero dell’imprenditore del pastificio Rosato che ha provato a suicidarsi con il veleno per provare a dimostrare, in preda alla follia, tutto il suo amore alla moglie di Ferri.