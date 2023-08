Maurizio Costanzo come è morto lo ha rivelato un amico spiazzando tutti

A specificare la reale causa della morte di Maurizio Costanzo è stato l’amico avvocato Giorgio Assumma che è sceso nei dettagli della polmonite fatale

Dopo tempo dalla dipartita avvenuta il 24 febbraio 2023 ritorna a fare chiarezza sulla causa della morte di Maurizio Costanzo l’intervista fatta a riguardo da un suo carissimo amico che ha smentito diverse voci su una sua malattia e allo stesso tempo mettendo in luce dei dettagli mai emersi in precedenza. Si tratta di Giorgio Assumma che ha conosciuto il grande giornalista e conduttore televisivo, scampato anche ad un attentato della mafia insieme a sua moglie Maria De Filippi, negli anni Settanta. All’epoca i primi contatti tra di loro iniziarono per lavoro quando Maurizio Costanzo fu costretto a cambiare il soggetto di un suo lavoro per motivi politici passando da De Gasperi a Rossellini. Divennero inseparabili a tal punto che si vedevano quotidianamente anche se per pochi minuti al bar e si confrontavano anche sulle possibili conseguenze legali di determinate inchieste giornalistiche. Giorgio Assumma conosceva a tal punto l’ideatore del Maurizio Costanzo Show che non si perdeva una puntata a teatro e per una fatalità l’unico giorno in cui non era presente fu quello dell’attentato in Via Fauro così da quel momento non ha perso una serata al teatro Parioli. Non si può dunque dire che Giorgio Assumma non conoscesse bene l’autore di Se Telefonando e quindi è ritenuta una fonte più che attendibile su come è morto Maurizio Costanzo realmente. In un primo momento si fece strada l’ipotesi di un acuirsi della malattia che aveva, il diabete, poi si parlò di un intervento non superato al meglio al colon durante la sua degenza alla Clinica Paideia di Roma.

Maurizio Costanzo tomba dove è sepolto

Più nel dettaglio sulla causa della morte del marito di Maria De Filippi si parlò anche delle difese immunitarie che non hanno retto all’intervento. A fare chiarezza ci pensò in un’intervista a Il Corriere proprio Giorgio Assumma. Successe tutto in poco più di 24 ore, si erano sentiti al telefono anche per motivi di lavoro, infatti stavano preparando una pellicola per il grande schermo, altro segnale del fatto che non c’era nell’aria nessun problema di salute da rendere impossibile pensare al futuro. Di cosa è morto Maurizio Costanzo è una polmonite che gli fu diagnosticata ma che non è stato possibile curare in tempo. Fa rabbrividire ciò che accadde nel 2017, all’epoca iniziarono a circolare delle voci di un ricovero d’urgenza di Maurizio Costanzo per un problema cardiaco parlando addirittura di condizioni talmente gravi da vedere il giornalista a rischio. Invece su twitter intervenne lo stesso Costanzo specificando che si trattava di una bronchite e che era già in ripresa per evitare che diventasse polmonite. Attualmente Maurizio Costanzo è sepolto al Cimitero Monumentale del Verano di Roma dove si trova la sua tomba accanto a dove era anche Monica Vitti. I funerali di Maurizio Costanzo furono celebrati il 27 febbraio 2023 nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo e trasmessi anche in diretta televisiva su Raiuno e Canale 5 dopo la camera ardente allestita in Campidoglio.