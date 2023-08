Caterina Murino chi è il compagno della madrina del Festival di Venezia

Caterina Murino è la nuova madrina del Festival di Venezia 2023: scopriamo chi è il compagno della celebre attrice e modella italiana, che presenterà l’evento.

Manca poco all’inizio della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, l’evento nell’ambito della Biennale che rappresenta uno dei festival del cinema più glamour e prestigiosi al mondo. A partire da domani, mercoledì 30 agosto 2023, fino a sabato 9 settembre, il Lido di Venezia vedrà passare grandi star del cinema e numerosi giornalisti e fotografi, ospitando una kermesse che, con il Festival di Cannes, rappresenta uno degli apici del cinema mondiale. Nel ruolo di madrina del Festival, quest’anno, è stata scelta Caterina Murino, 45enne attrice e modella cagliaritana, ex concorrente di Miss Italia e poi letterina di Passaparola, ma divenuta celebre come attrice prima a teatro, poi in televisione e infine al cinema, a partire soprattutto dalla sua apparizione nel film di James Bond Casino Royale, del 2006.

Il grande pubblico conosce probabilmente di più la sua vita professionale che non quella privata, e infatti pochi sanno quale sia attualmente la sua situazione sentimentale. Caterina Murino ha un compagno, di nome Edouard Rigaud. Non si tratta di un collega né di qualsiasi altro personaggio del momento dello spettacolo, ma bensì di un avvocato francese, che l’attrice e modella sarda ha conosciuto dopo il suo trasferimento a Parigi, avvenuto ormai diversi anni fa. L’uomo ha alle spalle un matrimonio fallito, su cui Caterina Murino ha talvolta ironizzato, come ad esempio in un’intervista del 2018, uno dei rari casi in cui ha detto qualcosa della propria vita privata. “Continuo a santificare la sua ex moglie, che lo ha lasciato. – ha scherzato l’attuale madrina del Festival di Venezia – Dovrei accendere un cero per lei ogni giorno per il regalo che m’ha fatto”.

Di Edouard Rigaud, comunque, si sa molto poco, se non che ha uno studio da avvocato a Parigi, nella zona del XIV Arrondissement, nella parte sud del centro della capitale francese. Non conosciamo la sua età né molti altri dettagli della sua vita privata, ma lui e Caterina Murino si dovrebbero essere conosciuti nel 2016, anche se la coppia non ha mai pensato di sposarsi, almeno fino a ora. “Ci godiamo i nostri spazi” aveva detto qualche anno fa l’attrice a Donna Moderna, così come per adesso ancora non si parla di figli: “Per ora sono la mamma di due gattini” aveva detto invece al Corriere della Sera. Se volete sapere qualcosa di più su Edouard Rigaud, potete seguirlo però sul suo profilo Instagram ufficiale, nel quale si descrive come uno “spirito libero” e un appassionato di viaggi. Non aspettatevi infatti neppure molte informazioni sulla sua vita privata: il profilo abbonda di foto di viaggi, automobili sportive e video di concerti.

Caterina Murino dove vive

Caterina Murino è nata a Cagliari nel 1977, ma ha presto a viaggiare per la sua carriera prima di modella e poi di attrice, trasferendosi a Roma. Dal 2004, però, vive stabilmente a Parigi, dove si è trasferita per recitare nella commedia Il bandito corso, con Jean Reno e Christian Clavier. Da allora tutta la sua carriera si è svolta in Francia, se non per alcune apparizioni a teatro, in televisione o al cinema in Italia.