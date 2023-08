Paola Di Benedetto fidanzato: chi è Raoul Bellanova

Paola Di Benedetto è una delle showgirl più famose e apprezzate d’Italia, ma chi è il suo attuale fidanzato? Si chiama Raoul Bellanova, ed è un calciatore. Scopriamo qualcosa di più sul suo conto.

Oggi è una delle voci (e dei volti) più noti dello show business in Italia: Paola Di Benedetto è una delle conduttrici più apprezzate di RTL 102.5, e questa sarà tra i protagonisti del Power Hits Estate 2023, il grande evento musicale organizzato dall’emittente radiofonica dall’Arena di Verona. La carriera della showgirl vicentina classe 1995 è iniziata come valletta nei programmi sportivi delle tv locali, ma l’ha presto portata sulle principali reti italiane, prima come Madre Natura a Ciao Darwin 7, poi come ballerina e valletta a Colorado, e successivamente come concorrente a vari show come L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello VIP, che ha vinto nel 2020. In seguito, è divenuta un’affermata conduttrice tv in ambito musicale, lavorando su Sky a Hot Factor e Ante Factor, due spin off di X Factor, e poi sulla Rai a Prima Festival, lo spin off del Festival di Sanremo.

Se la sua vita professionale e il suo profilo Instagram sono molto noti e seguiti dai fan (vanta ben 1,7 milioni di follower), in molti si chiedono chi sia il suo fidanzato. Nel corso di questi anni, Paola Di Benedetto ha avuto diverse relazioni che sono arrivate agli onori della cronaca rosa, e al momento sta con un calciatore, Raoul Bellanova. Si tratta di un difensore (per la precisione terzino destro) originario di Rho, vicino a Milano, classe 2000, per cui di cinque anni più giovane della conduttrice radiofonica vicentina. Bellanova è cresciuto nel settore giovanile del Milan, dove è entrato quando aveva solo 6 anni e dove è rimasto fino alla maggiore età. Nel 2019 ha deciso di trasferirsi inaspettatamente in Francia per giocare nel Bordeaux, anche se non ha trovato molto spazio, e così già nel 2020 ha fatto ritorno in Italia. Ha giocato prima con l’Atalanta, e poi con il Pescara, diventando per la prima volta titolare in Serie B. Nella stagione 2021/2022 ha fatto molto bene in Serie A con il Cagliari, e per l’annata seguente si è conquistato un posto all’Inter, con cui ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa italiana, giocando anche una finale di Champions League. Ha inoltre fatto parte della nazionale U21 dell’Italia, con cui ha giocato gli Europei di categoria dello scorso giugno, e in questa stagione veste la maglia del Torino, sempre in Serie A.

La notizia dell’inizio della relazione tra Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova è emersa lo scorso luglio, ed è stata ufficialmente confermata da entrambi, dopo che il calciatore ha pubblicato su Instagram una foto dei due che si baciavano, poi ricondivisa sul proprio profilo dalla showgirl.

Paola Di Benedetto ex fidanzati

Bellanova è il secondo calciatore con cui Paola Di Benedetto ha avuto una relazione. Infatti, tra il 2014 e il 2018 è stata legata al difensore toscano Matteo Gentili, di sei anni più grande di lei, conosciuto mentre giocava al Vicenza, la squadra della sua città. In seguito, la conduttrice radiofonica veneta ha avuto una breve storia con Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne conosciuto durante la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi. Già a giugno 2018, Paola Di Benedetto ha iniziato a frequentare Federico Rossi, cantante del duo Benji & Fede, di cui è stata la fidanzata fino al 2022. A quel punto ha avuto una breve relazione con il rapper Rkomi, e alla fine del 2022 si è frequentata per un po’ con il tennista Matteo Berrettini.